Giro de Italia: Egan Bernal y Vingegaard en la lucha por el título, Quintero en River Plate y Hinestroza en Vasco Da Gama

El Giro de Italia continúa con la etapa 16, donde Egan Bernal trabajó duro y aguanto el ritmo salvaje para ser séptimo. Jonas Vingegaard ganó tras un ataque brutal y afianzó su liderato. Juanfer Quintero, ¿último baile en River Plate? Revelan un cortocircuito con el DT 'Chacho' Coudet y una posible salida tras el Mundial. El banderazo se dio y los ataques empezaron por todos los frentes. Once pedalistas saltaron en una fuga que se fue nutriendo con el paso de los kilómetros. Destacaron Markel Beloki, Diego Ulissi, Simone Gualdi, Johan Jacobs, Manuele Tarozzi, Frank Van den Broek y Antonio Morgado.

Egan Bernal trabajó duro, aguantó el ritmo salvaje de la etapa 16 del Giro de Italia y fue séptimo: Jonas Vingegaard ganó tras un ataque brutal.

Al colombiano se le vio en un gran estado de forma y dejó buenas sensaciones. Einer Rubio, protagonista de la fuga. Vingegaard se afianzó como líder. Juanfer Quintero, ¿último baile en River Plate?

Revelan un cortocircuito con el DT 'Chacho' Coudet y una posible salida tras el Mundial. El banderazo se dio y los ataques empezaron por todos los frentes. Once pedalistas saltaron en una fuga que se fue nutriendo con el paso de los kilómetros. Destacaron Markel Beloki, Diego Ulissi, Simone Gualdi, Johan Jacobs, Manuele Tarozzi, Frank Van den Broek y Antonio Morgado.

Marino Hinestroza rompe el silencio y se defiende en medio de la pesadilla que vive en Vasco Da Gama por las amenazas: 'Por ser yo', en medio de ese ritmo brutal, sufrió un susto cuando casi se va al suelo en una maniobra peligrosa con el vehículo de su equipo. El colombiano se paró en pedales y dejó en el camino a todos con un ritmo brutal para buscar una nueva victoria en este Giro.

El danés levantó los brazos en la línea de meta y conquistó la etapa 16 vestido de rosa para terminar de sentenciar la clasificación general y quedar a las puertas de su primer título en el Giro de Italia. Llegó de séptimo en la etapa 16 y dejó muy buenas sensaciones para afrontar la última semana del Giro. El colombiano escaló en la clasificación general y se ilusiona con el top-5.

Este miércoles se llevará a cabo la etapa 17, de 202 kilómetros entre Cassano d'Adda y Andalo. Será una prueba de media montaña con tres puertos de tercera categoría. Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con la app de EL TIEMPO.

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