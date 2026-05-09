Giro de Italia: Thomas Silva gana la segunda etapa y Egan Bernal es tercero, mientras que Santiago Buitrago se retira con una caída dramática

En la segunda etapa del Giro de Italia, el uruguayo Thomas Silva dio la sorpresa al tomar la victoria. Además, Egan Bernal llegó tercero en la general y salvó una accidentada etapa tras librar la jornada en la que hubo fuertes caídas y la lluvia.

La segunda etapa del Giro de Italia fue ganada por el uruguayo Thomas Silva , quien dio la sorpresa y es el nuevo líder. La jornada estuvo marcada por la lluvia y fuertes caídas.

También hubo dos noticias clave para Colombia: un gran resultado de Egan Bernal en la general y un inesperado retiro de Santiago Buitrago tras una terrible caída. La caída masiva involucró a Adam Yates, líder del UAE Emirates, y Derek Gee. Pese a su mal estado, Bernal y Rubio salvó la accidentada jornada y terminaron adelante en la competencia. También se vieron afectados otros competidores como Buitrago, Yates y Gee.

Tras la jornada, el UAE Emirates perdió a dos corredores importantes y cualquier opción en la general para su líder, Adam Yates





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