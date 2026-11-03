Giro de Rigo 2024: Derrumbe en Dagua obliga a cambiar ruta en Cali

El Giro de Rigo en Cali modificó su ruta por un derrumbe en Dagua. Cerca de 10.000 ciclistas, incluyendo estrellas internacionales, participaron con seguridad en la edición La Sucursal.

Miles de ciclistas se vieron afectados este domingo por un evento inesperado durante la realización del Giro de Rigo, edición La Sucursal, que tuvo como punto central la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca. Un derrumbe repentino registrado en el sector conocido como La Yolomba, perteneciente al municipio de Dagua, obligó a los organizadores a tomar decisiones de emergencia para garantizar la integridad de los participantes. Este incidente ocurrieron específicamente en el kilómetro sesenta y nueve del corredor vial Buga-Buenaventura, una zona clave para el trazado original del evento.

Modificación de emergencia del recorrido ciclístico

La logística del tradicional gran fondo, que cada año se realiza en una ciudad o región diferente del país, se vio directamente impactada por la necesidad de modificar la ruta. Los responsables del evento determinaron suspender el trayecto principal, denominado Reto Salsa, estableciendo de inmediato una ruta alterna para continuar con la actividad. Como consecuencia de esta medida, la caravana ciclística evitó pasar por poblaciones estratégicas como Calima-El Darién, Restrepo, Yotoco y Vijes. En su lugar, los participantes se desplazaron por los sectores de La Cumbre, Santa Inés, Bitaco y Yumbo, adaptándose a las nuevas condiciones del terreno.

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Participación masiva de ciclistas aficionados y pros

A pesar de los contratiempos, la edición La Sucursal contó con la presencia de cerca de diez mil ciclistas, de los cuales dos mil quinientos eran extranjeros. El evento reunió a reconocidas figuras del pedalismo nacional e internacional, demostrando el gran alcance que tiene esta competencia en el deporte colombiano. Además de Rigoberto Urán, quien actúa como anfitrión del evento, participaron estrellas mundiales como el eslovaco Peter Sagan, el italiano Daniel Oss, el español Óscar Sevilla, y los colombianos Egan Bernal, Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa.

El prestigio de las estrellas internacionales presentes

La presencia de atletas de talla mundial elevó el perfil de esta cita ciclística, convirtiéndola en una de las principales del deporte de gran fondo en Colombia. Peter Sagan, quien fue tres veces campeón mundial de ruta en los años dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, conquistó en siete ocasiones la camiseta verde de la clasificación por puntos del Tour de Francia. Su experiencia y legado son fundamentales para inspirar a la multitud de aficionados que recorren las calles y caminos de la región vallecaucana.

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El legado de Rui Costa y el impacto económico regional

Otro de los destacados atletas presentes fue el portugués Rui Costa, campeón mundial de ruta en dos mil trece, ganador de tres ediciones consecutivas del Tour de Suiza y vencedor de tres etapas del Tour de Francia. La participación de estos profesionales valida la calidad de la organización y atrae a una audiencia global. La Alcaldía de Cali informó que el Giro de Rigo estimó un impacto económico superior a los noventa mil millones de pesos para la capital y la región, beneficiando al comercio local y al sector turístico.

Prioridad en la seguridad de los mil ciclistas

La decisión de cambiar la ruta fue tomada con el único propósito de garantizar la seguridad de los miles de participantes que tomaron la partida. Una de las principales citas del ciclismo de gran fondo en Colombia tuvo que afrontar un cambio inesperado debido a una situación ajena a la organización. El éxito de la gestión demostró la capacidad de respuesta de los organizadores frente a imprevistos climáticos o geológicos, asegurando que nadie resultara herido y que el evento pudiera cumplirse con sus objetivos deportivos y económicos.