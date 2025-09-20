Girona vs Levante: Sigue el Minuto a Minuto y las Últimas Novedades de La Liga Española

Disfruta del emocionante partido entre Girona y Levante. Sigue el minuto a minuto, conoce las alineaciones, los goles y los momentos clave del encuentro. Además, entérate de las noticias más relevantes del mundo del fútbol, incluyendo declaraciones de Falcao y el testimonio de Antony.

En directo, el Girona se enfrenta al Levante en un emocionante encuentro de La Liga española. Sigue el minuto a minuto de este apasionante partido, donde podrás disfrutar de goles, alineaciones y un resumen detallado de cada jugada. Sumérgete en la acción y vive la emoción del fútbol español con Futbolred.com, tu fuente confiable de noticias deportivas.

Además de este encuentro, exploraremos otros temas relevantes en el mundo del fútbol, como las declaraciones de Falcao sobre Mbappé y su experiencia en el Real Madrid, así como el desgarrador testimonio de Antony sobre su pesadilla en el Manchester United. La cobertura del partido se mantiene en tiempo real, con actualizaciones constantes de las jugadas clave y los momentos más destacados del encuentro. Disfruta de cada instante del partido Girona vs Levante, con análisis detallados y las últimas novedades. Observamos el minuto 42 del partido, donde Yáser Asprilla del Girona intenta un disparo con la zurda desde fuera del área, pero el balón se va demasiado alto. A continuación, Etta Eyong, del Levante, falla un disparo con la derecha desde muy cerca tras un saque de esquina, enviando el balón por encima del travesaño. Roger Brugué, también del Levante, impacta el balón en el poste derecho con un cabezazo tras un centro de Unai Elgezabal. Iván Romero, del Levante, intenta un cabezazo desde el centro del área, pero el balón se va alto y a la izquierda. Roger Brugué asiste con un centro al área. Joel Roca, del Girona, realiza un disparo con la zurda desde el lado izquierdo dentro del área, pero el balón sale ligeramente desviado. Azzedine Ounahi asiste en esta jugada. Futbolred.com te ofrece la mejor experiencia para seguir la Liga española y estar al día con las noticias más relevantes del fútbol colombiano y mundial, con una cobertura exhaustiva y análisis expertos. No te pierdas ningún detalle de este emocionante encuentro y mantente informado con las últimas novedades. Mantente conectado para no perderte ninguna actualización, análisis y los mejores momentos del partido. La pasión por el fútbol se vive en cada segundo, y Futbolred.com te lleva al centro de la acción. Experimenta la emoción del deporte rey como nunca antes, con una cobertura completa y en tiempo real. Descubre la adrenalina y la emoción de cada jugada, con Futbolred.com, tu portal de noticias deportivas





