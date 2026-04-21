Giulio Pellizzari asume el liderato del Tour de Los Alpes tras una brillante segunda etapa

Giulio Pellizzari se impone en la segunda jornada del Tour de Los Alpes y se viste de líder, mientras que el colombiano Egan Bernal asciende al quinto puesto de la general.

El Tour de Los Alpes ha confirmado nuevamente su reputación como uno de los escenarios más exigentes y emocionantes del calendario ciclístico internacional, consolidándose como una prueba de fuego para los grandes escaladores del mundo. Durante las dos primeras jornadas, la representación italiana ha impuesto un ritmo vertiginoso, demostrando una superioridad táctica y física que ha dejado a los demás competidores bajo una presión constante en las rutas que conectan la geografía de Italia y Austria.

La segunda etapa, que se desarrolló sobre un trazado técnico de 147.5 kilómetros, culminó con una actuación magistral de Giulio Pellizzari. El joven ciclista del equipo Red Bull Bora cruzó la meta en Val Martello tras 3 horas, 28 minutos y 17 segundos de puro esfuerzo, una victoria que le permitió no solo celebrar el triunfo parcial, sino también enfundarse la camiseta de líder en la clasificación general de la carrera.

La batalla por los puestos de privilegio durante esta segunda jornada fue intensa, con el neerlandés Thymen Arensman y el italiano Mattia Gaffuri completando el podio, ambos registrando el mismo crono que el ganador en un desenlace que se decidió por detalles mínimos. Por parte de la delegación colombiana, el protagonismo recayó nuevamente sobre los hombros de Egan Bernal. El experimentado corredor del equipo Ineos se mantuvo firme dentro del pelotón principal, gestionando sus energías con gran inteligencia y logrando cruzar la línea de meta en la cuarta posición.

Este resultado le permitió a Bernal escalar hasta el quinto lugar en la tabla general, manteniendo una diferencia de apenas diez segundos respecto al nuevo líder, lo cual deja la contienda abierta y cargada de expectativas para los días restantes de competencia, donde los ascensos más pronunciados definirán el título final. El contexto del Tour de Los Alpes en su edición número 49 sigue siendo sumamente competitivo, contando con la participación activa de tres destacados ciclistas colombianos que buscan dejar su huella en el Viejo Continente.

Además del sólido desempeño de Bernal, el desempeño de Juan Felipe Rodríguez, quien se ubica en la posición decimosexta a 35 segundos del líder, y de Martín Herreño, instalado en el puesto vigesimonoveno a 1 minuto y 14 segundos, refleja el compromiso de los deportistas latinoamericanos por mantenerse en la élite del ciclismo mundial. De cara a la tercera etapa, que unirá las localidades de Latsch/Laces y Arco, el pelotón deberá enfrentar un recorrido de 174.5 kilómetros que promete ser decisivo.

La jornada contará con dos puertos de montaña, incluyendo uno de primera categoría, lo cual obligará a los especialistas en el ascenso a exhibir sus mejores capacidades técnicas. Los directores deportivos ya analizan las estrategias para minimizar el desgaste físico en una prueba que, jornada tras jornada, sigue consolidando a Pellizzari como el hombre a batir, mientras la afición espera con ansias el momento en que los favoritos decidan lanzar sus ataques definitivos en los tramos más escarpados del recorrido.





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