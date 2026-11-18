La Academia otorga premios a la trayectoria a Glenn Close, Ridley Scott y Floyd Norman, cerrando la temporada de premios con un homenaje a leyendas del cine.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró una gala en Hollywood para otorgar los premios honoríficos de la temporada, distinguiendo a figuras clave con décadas de contribuciones al cine. La actriz Glenn Close recibió su reconocimiento tras ocho nominaciones previas sin victoria, mientras que el director Ridley Scott también fue homenajeado por su extensa carrera. Este evento anual honra a los profesionales más veteranos de la industria que han dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte.

Reconocimiento a Glenn Close en la gala

Glenn Close, de 79 años, recibió el premio tras una carrera que abarca cinco décadas y que incluye roles memorables en cintas como Atracción Fatal de 1987. John Malkovich, quien trabajó junto a ella en Relaciones Peligrosas de 1988, presentó a la actriz describiéndola como una verdadera maestra que no teme explorar nuevos territorios artísticos. Close, quien recibió una ovación de pie, dedicó el honor a su hija y afirmó que nunca le preocupó ganar, sintiendo siempre un gran honor con solo estar en la sala.

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El legado de Ridley Scott

Ridley Scott, cineasta de 88 años, también fue galardonado a pesar de no estar presente físicamente en el Salón Ray Dolby del corazón de Hollywood. El director, conocido por clásicos de ciencia ficción como Alien el octavo pasajero de 1979 y Blade Runner de 1982, agradeció a través de un video grabado previamente. Matt Damon, quien actuó bajo la dirección de Scott en Misión Rescate de 2015, fue quien recibió la estatuilla en su nombre, señalando que ya era hora de ver al director con un Premio de la Academia en su mano.

Detalles del evento

La ceremonia, conocida como los Premios de los Gobernadores, se llevó a cabo para homenajear a leyendas que han definido la industria cinematográfica. A pesar de que la estrella del momento no estuvo presente, la noche fue testigo de un homenaje respetuoso a figuras que han resistido el paso del tiempo. El evento reunió a decenas de estrellas del cine y la televisión para celebrar estas trayectorias ejemplares.

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Floyd Norman y otros homenajeados

El legendario animador Floyd Norman, de 91 años, fue otro de los grandes receptores de los premios honoríficos en esta edición. Norman, quien comenzó su carrera en 1956 en Walt Disney Animation Studios, fue el primer animador negro del estudio y contribuyó a títulos clásicos como Mary Poppins y El libro de la Selva. Norman compartió con la emocionada platea que, en esta noche especial, había encontrado su final feliz, cerrando con éxito una carrera llena de logros.

Contexto de nominaciones sin premios

Glenn Close no es la única gran figura que ha sido nominada múltiples veces sin lograr la estatuilla en categorías competitivas. El actor Willem Dafoe acumula cuatro nominaciones, incluyendo tres como actor de reparto y una como actor principal por Van Gogh en la puerta de la eternidad de 2019. Ralph Fiennes, tras tres nominaciones, nunca ha ganado, siendo candidato en categorías de actor principal por Cónclave de 2025 y El paciente inglés de 1997.

Estrellas sin victoria competitiva

Otros nombres destacados como Ian McKellen, Amy Adams y Bradley Cooper comparten el estatus de estrellas con numerosas nominaciones pero sin premios ganados. McKellen tiene dos nominaciones, mientras que Amy Adams acumula seis sin victoria a sus 52 años. Bradley Cooper, por su parte, ha sido nominado doce veces en diferentes roles, demostrando su versatilidad tanto en actuación como en escritura y producción.