La representante Gloria Arizabaleta, electa por el Pacto Histórico, propuso suspender al presidente Gustavo Petro por participación en política, un anuncio calificado como autoatentado legislativo por Abelardo De La Espriella. La acción, de dudosa legalidad, coincide con las aspiraciones de Arizabaleta a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y la elección de su hermano por la coalición de gobierno.

La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta generó una fuerte controversia al anunciar que ordenaría la suspensión inmediata del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política durante la campaña electoral, hasta el cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio a las 4 de la tarde.

Arizabaleta, quien inicialmente militó en el partido Fuerza de la Paz del exsenador Roy Barreras, su exesposo, pero fue electa bajo la coalición del Pacto Histórico, ha puesto sobre la mesa una interpretación del código disciplinario que ha sido cuestionada por su supuesta falta de facultades para tal acción. Su declaración ha sido calificada por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella como un "autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro", sugiriendo que se trata de una maniobra política más que de un acto jurídico legítimo.

El anuncio ha causado desconcierto en sectores petristas y ha reabierto el debate sobre los límites de la acción de los congresistas frente al ejecutivo. El trasfondo de la decisión de Arizabaleta parece estar enmarcado en sus propias aspiraciones profesionales.

Se menciona que ella es una fuerte candidata para ocupar una de las vacantes que se avecinan en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tras los próximos relevos de los magistrados Cristina Eugenia Lombana, Héctor Javier Alarcón, Francisco Javier Farfán, César Augusto Reyes y Marco Rueda. Esta posible nominación coincide con la elección de su hermano, Carlos Arizabaleta, por el Pacto Histórico, lo que refuerza la percepción de que la congresista mantiene un pie en la coalición de gobierno, a pesar de las tensiones generadas por su anuncio.

En el Congreso y entre abogados externos se indaga si realmente ella tiene la facultad legal para suspender al mandatario, un asunto que podría tener implicaciones constitucionales significativas. Mientras tanto, el candidato Iván Cepeda dejó claro que ni Roy Barreras ni el ministro del Interior, alias "El Faraón", serían admitidos en su campaña, un detalle que subraya las purgas internas y las definiciones ideológicas en el espectro político.

A la par, otros temas ocupan la agenda noticiosa: la interposición de una tutela contra un fallo que prohíbe a la campaña de Abelardo De La Espriella usar la frase "Firmes por la patria" y la bandera; la denuncia de De La Espriella por compra de votos contra 29 políticos y empresarios, que podría escalar a cortes estadounidenses; y la figura del capo invisible que siembra terror en Cúcuta y que estaba siendo investigado por el periodista asesinado Cristian Herrera. Estos elementos muestran un contexto electoral cargado de tensiones jurídicas,血政治 y de seguridad, donde cada anuncio o decisión se interpreta como una jugada en el complejo tablero de la contienda por la presidencia





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