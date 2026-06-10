Gloria Arizabaleta suspende a Petro y opositores del Gobierno en solitario

La ponencia de Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, decidió suspender por ocho días al presidente Gustavo Petro y a los opositores del Gobierno en solitario, sin consultar a la comisión ni a la plenaria de la Cámara de Representantes. La decisión es cuestionada por abogados, constitucionalistas y congresistas, quienes consideran que no tenía facultades para resolver en solitario y aplicar una suspensión nunca vista sobre el jefe de Estado.

En una decisión sin precedentes, Gloria Arizabaleta resolvió en solitario suspender al presidente Gustavo Petro por participar en política . Las críticas y la tormenta política la llevaron a poner en manos de la Comisión de Acusaciones su determinación.

La ponencia de la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, se filtró a los medios de comunicación, en la cual decidía, en solitario, suspender por ocho días al presidente Gustavo Petro y a los opositores del Gobierno por los alcances nunca antes vistos en contra de un jefe de Estado. De hecho, su ponencia pasó desapercibida.

A las 7:00 de la mañana de ayer, la comisión se reunió, según fuentes consultadas por Nos reunimos, pero el tema no se tocó. Supongo que ella no lo consideró necesario porque decidió de oficio y no tenía que consultarlo





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