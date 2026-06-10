Gloria Arizabaleta y la orden de suspensión contra Petro: debate jurídico y juego político en Colombia

La presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Gloria Arizabaleta, emitió una medida cautelar para suspender al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, desatando controversia sobre los límites competenciales y posible prevaricato, mientras la oposición denuncia una estrategia para victimizar al mandatario y favorecer la campaña de Iván Cepeda en el balotaje.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia ha abierto un intenso debate jurídico y político tras la orden de suspensión del cargo del presidente Gustavo Petro emitida por la presidenta de esa corporación, la representante Gloria Arizabaleta , quien pertenece al mismo partido del mandatario, el Pacto Histórico .

La misura cautelar, emitida el 10 de junio y que se extendería hasta el 21 del mismo mes -día de la segunda vuelta presidencial-, alega participación en política por parte del jefe de Estado. Este hecho constituye un precedente sin precedentes, ya que dicho organismo nunca antes había ordenado la suspensión de un presidente en ejercicio, lo que ha generado múltiples interrogantes sobre los límites competenciales de la Comisión y la constitucionalidad de la acción.

Mientras la oposición interpreta la medida como una estrategia política para victimizar a Petro y permitirle una campaña más activa a favor del candidato de su proyecto, Iván Cepeda, expertos jurídicos advierten sobre un posible prevaricato por acción si se lleva a cabo una radicación formal del auto. El documento, que al parecer no habría sido oficialmente radicado, ha sido objeto de filtraciones y versiones sobre su carácter de borrador, lo que alimenta las especulaciones de una jugada de ajedrez político destinada a influir en el balotaje.

Gloria Arizabaleta, abogada con especializaciones en Derecho Penal, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y maestría en Derecho, fue elegida presidenta de la Comisión el 20 de agosto de 2025 con 15 votos. Llegó al Congreso por el Valle del Cauca bajo el aval de la Alianza Democrática Amplia (ADA) y fue cofundadora del partido La Fuerza de la Paz, de Roy Barreras -su exesposo-, aunque renunció a la vicepresidencia de esa colectividad en febrero de 2023 por desacuerdos en la entrega de avales.

Además de presidir la Comisión de Acusaciones, integra la Comisión Cuarta de Presupuesto. Su gestión está en el centro de la investigación por presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022. La reacción no se ha hecho esperar: el expresidente del Congreso y exembajador en Londres, quien se reunió con Petro en la Casa de Nariño, aseguró que la Comisión Legal de Acusaciones no tiene atribuciones para tal decisión inconstitucional y que, por tanto, carecerá de efecto alguno.

Mientras tanto, analistas como Jairo Libreros describen el comportamiento de sectores del Pacto Histórico como exótico y no coherente, sugiriendo que podría tratarse de un mecanismo de ajustes de cuentas y de demostración de fuerza política por parte de Roy Barreras en el Congreso. El abogado Juan Fernando Criollo calificó lo sucedido de abrupto y grotesco, señalando que, de radicarse, podría configurarse un prevaricato y que todo parece unastrategia para victimizar al presidente y sumar votos.

Este episodio no solo pone a prueba la independencia de las funciones de control político del Congreso, sino que también levanta banderas rojas sobre el estado de derecho en medio de un contexto electoral altamente polarizado. La ciudadanía y los observadores internacionales siguen de cerca cómo una congresista, en el marco de sus competencias limitadas, puede intentar alterar el curso de la campaña presidencial con una medida de semejante calado, todo mientras la auditoría internacional de CAPEL ratificó la seguridad e integridad de los sistemas tecnológicos usados en la primera vuelta, un contraste con la turbulencia política actual.

La discusión sobre el futuro de la investigación penal por participación indebida en política contra el presidente Petro en la Comisión de Acusaciones continúa, y ahora el foco está puesto en los próximos movimientos de Arizabaleta y en la respuesta institucional del Ejecutivo y del propio Congreso para delimitar los poderes de cada órgano. En medio de todo ello, la fundación catarí Education Above All, galardonada por el Congreso de Colombia, emitió un comunicado sobre su trabajo en el país, un hecho que pasó desapercibido entre el alboroto político.

El escenario deja una pregunta abierta: ¿hasta qué punto las luchas internas de la coalición de gobierno y las ambiciones personales pueden comprometer la estabilidad democrática en la recta final de unas elecciones reñidas





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