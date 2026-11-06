GNB Paraguay reporta fallos técnicos por la crisis de Ueno Bank

El Banco GNB Paraguay experimenta lentitud en su app móvil debido a la alta demanda de cuentas para recibir el reintegro de ahorros de Ueno Bank.

El Banco GNB Paraguay, una filial del Grupo Gilinski, ha informado sobre problemas técnicos intermitentes y latencia significativa en su aplicación móvil. Estos inconvenientes digitales se deben al volumen excepcional de tráfico generado por la demanda masiva de usuarios que buscan abrir cuentas de ahorro. El objetivo principal de estos nuevos registros es recibir los recursos correspondientes al Fondo de Garantía de Depósitos.

Impacto técnico en la plataforma digital

La entidad financiera ha emitido un comunicado oficial explicando que la infraestructura digital está presentando fallos debido al alto número de solicitudes de apertura de cuentas por parte de los clientes. GNB Paraguay confirmó que el equipo técnico está atendiendo estos inconvenientes con urgencia para normalizar el servicio. La institución añadió que el servicio de apertura de cuentas digitales continúa disponible las 24 horas del día a pesar de las dificultades técnicas reportadas.

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Este episodio de congestión en los servidores ocurre en medio del proceso activo de devolución de ahorros a los clientes de Ueno Bank. Dicha entidad bancaria fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a problemas críticos de solvencia que obligaron a su cierre. El fondo activado tiene como misión proteger los recursos de aproximadamente 3 millones de usuarios afectados por esta intervención bancaria.

Mecanismos de reintegro y cifras exactas

El Banco Central de Paraguay ya activó el Fondo de Garantía de Depósitos para gestionar las devoluciones de capital. En la primera fase de este proceso, la autoridad monetaria liberó 30 millones de dólares estadounidenses para comenzar los desembolsos. Los pagos están programados para continuar el viernes y el anticipo se completará hasta el miércoles, según el cronograma oficial divulgado.

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En esta etapa inicial, el anticipo puede llegar hasta 40 salarios mínimos, lo que equivale a 121,76 millones de guaraníes. Los depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, siempre que el ahorrista no registre deudas pendientes con Ueno Bank, pueden ser restituidos en su totalidad de manera inmediata para garantizar la liquidez de los afectados.

El mecanismo contempla que los clientes que ya tenían cuentas habilitadas en las entidades designadas puedan recibir los recursos directamente en sus cuentas existentes. Para quienes no contaban con una cuenta bancaria habilitada, se dispuso la apertura de cuentas a su nombre en entidades autorizadas por el regulador.

Reacción del mercado y límites de cobertura

Miles de clientes de Ueno Bank han reportado en redes sociales que ya recibieron sus depósitos en otras entidades financieras donde tenían cuentas habilitadas previamente. GNB Paraguay es una de las entidades privadas habilitadas por el BCP para canalizar este proceso de devolución. El aumento drástico de solicitudes de apertura en su plataforma digital está directamente relacionado con la búsqueda de alternativas por parte de los ahorristas.

El límite máximo de cobertura establecido por el Fondo de Garantía de Depósitos es de 75 salarios mínimos. Esta cifra equivale a 228,3 millones de guaraníes, estableciendo el techo de protección para los usuarios en esta crisis financiera. Los usuarios deben verificar el estatus de sus cuentas y seguir las instrucciones del banco para recibir sus fondos de manera segura.