La Gobernación de Antioquia lanzó Becas Jóvenes Pa' Lante con 160 programas de estudio. Cubre el 100% de la matrícula y ofrece apoyo económico a estudiantes estratos 1-3 en zonas rurales.

La Administración Departamental de Antioquia ha lanzado oficialmente la convocatoria para el programa educativo Becas Jóvenes Pa' Lante, una iniciativa estratégica diseñada para fortalecer la capital humana en la región. Esta oferta educativa pone a disposición de la población un total de 160 planes de estudio, los cuales están distribuidos en 60 municipios diferentes del departamento. La meta es clara: garantizar el acceso a la educación superior y mejorar las condiciones laborales de los habitantes mediante la formación técnica y tecnológica.

Cobertura total y apoyo financiero para estudiantes

La Gobernación de Antioquia asume la responsabilidad financiera completa del programa, cubriendo el 100% del valor de la matrícula para todos los estudiantes admitidos. Además, se establece un apoyo económico mensual de hasta 530.000 pesos colombianos destinado a los beneficiarios para cubrir gastos de subsistencia. Esta inversión directa busca reducir las barreras económicas que suelen impedir la permanencia de los jóvenes en los procesos de formación académica, asegurando que el factor financiero no sea un obstáculo para su desarrollo profesional.

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Inversión de 6.000 millones y áreas temáticas clave

La Administración Departamental destina un capital de 6.000 millones de pesos para ejecutar esta primera fase de la iniciativa. Los programas educativos están enfocados en siete áreas estratégicas identificadas como vitales para el mercado laboral actual. Entre estas disciplinas se incluyen las nuevas tecnologías, la tecnología aplicada al agro, las industrias creativas, la recreación y el deporte, la logística y el comercio, la atención y el cuidado, así como el turismo. Esta diversificación busca responder a las necesidades específicas de empleabilidad de cada zona.

Criterios de elegibilidad y zonas excluidas

Para participar en esta convocatoria, los aspirantes deben cumplir con requisitos demográficos y socioeconómicos estrictos definidos por el ente gubernamental. La oferta está dirigida exclusivamente a personas de nacionalidad colombiana que residan en Antioquia, excluyendo específicamente a los habitantes de las ciudades de Medellín, Bello, Envigado, Sabaneta, Itagüí y La Estrella. Es obligatorio que los candidatos pertenezcan a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3 y hayan cursado como mínimo el grado noveno de bachillerato. Asimismo, debe estar registrado o inscrito en el Sisbén y no poseer títulos técnicos, técnicos profesionales, tecnológicos o profesionales previos.

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Resultados históricos y proyección hasta 2027

El gobernador Andrés Julián Rendón presentó datos que confirman el éxito del modelo educativo implementado. En las dos convocatorias anteriores, el programa registró 5.100 beneficiarios matriculados con una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos, y una segunda etapa con 6.128 beneficiarios y aportes de aproximadamente 19.000 millones de pesos. La proyección oficial indica que para el 31 de diciembre del 2027, la inversión total en Becas Jóvenes Pa' Lante superará los 64.000 millones de pesos, alcanzando a 25.000 jóvenes beneficiados. Rendón señaló que las tasas de deserción se mantienen por debajo del 10%, una cifra significativamente menor que el tercio promedio de otros programas postsecundarios.

Distribución geográfica e alianzas institucionales

La implementación del programa alcanza nueve subregiones de Antioquia, con presencia en cerca de 70 municipios. La subregión de Urabá concentra la mayor cantidad de personas inscritas, representando el 45% del total general. Se ha logrado un equilibrio de género importante, ya que el 64% de los beneficiarios son mujeres. Para la ejecución académica, la iniciativa cuenta con alianzas estratégicas con 17 instituciones de formación de prestigio, entre ellas la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad CES. Los interesados pueden consultar el reglamento completo y las condiciones de participación en los sitios oficiales www.antioquia.gov.co y www.corpogem.gov.co.