Gobernación de Antioquia avanza en obras contra erosión costera en Urabá y Arboletes

El Dagran ejecuta cinco proyectos de mitigación en Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes para proteger a más de 12.500 personas del retroceso del mar.

La Gobernación de Antioquia, liderada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres ( Dagran), ha iniciado una ejecución estratégica en cinco obras clave destinadas a frenar la erosión costera en los municipios de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes. Esta iniciativa busca recuperar las zonas litorales afectadas por la dinámica marina y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las comunidades que habitan estas áreas vulnerables.

Ejecución técnica y avances por municipio

Según el informe oficial del Dagran, la intervención en Hacienda Fundadores, ubicada en Arboletes, ha alcanzado el cien por ciento de su ejecución. En este sector se implementaron taludes con enrocado de protección, se sembró vegetación para estabilizarlos y se construyeron cunetas para el manejo de aguas que también resisten el oleaje. Por otro lado, las obras en El Carlos, en Necoclí, y en Uveros, en San Juan de Urabá, registran un avance del noventa por ciento.

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En la zona de La Martina, perteneciente a Turbo, el progreso se sitúa en el cincuenta y cinco por ciento, donde se están instalando barreras permeables. Asimismo, Playas Urbanas en Necoclí presenta un cuarenta por ciento de avance en la construcción de diques. Estos diques funcionan como trampas de sedimentos, reteniendo el material que arrastra el mar para que se acumule en la playa y así fortalecer la línea costera frente al embate de las olas.

Posiciones oficiales y estrategias diferenciadas

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que en cada sector se aplican soluciones técnicas acordes con sus características específicas. Entre estas medidas se incluyen barreras permeables, diques, recuperación y conformación de dunas, revegetalización, tratamiento de taludes y enrocados. En El Carlos, Necoclí, se están construyendo barreras permeables para amortiguar la fuerza del oleaje y retener la arena, mientras que en Uveros, San Juan de Urabá, se está realizando una conformación de dunas para proteger el litoral del avance del mar.

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Vladimir Toro Valencia, líder técnico del Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño (Pimecla), señaló que el fenómeno combina el aumento del nivel del mar, la mayor energía de las olas y actividades humanas como obras mal diseñadas y construcciones irregulares. El estudio de veinticinco años del Pimecla, realizado junto con la Universidad de Antioquia, concluyó que la erosión afecta cerca del sesenta y dos por ciento de la longitud del litoral antioqueño.

Impacto real y próximos pasos financieros

Se estima que más de doce mil quinientas personas se beneficiarán de forma directa e indirecta en los cinco sectores intervenidos. Esta es la primera fase de una estrategia que, a largo plazo, espera beneficiar a más de cuarenta y seis mil ochocientas personas, con una segunda fase actualmente en estructuración. El libro del Pimecla encontró que la línea costera retrocede hasta tres metros por año y ha llegado a quince metros en las zonas más críticas.

Este año el departamento priorizó la inversión para la mitigación costera en los cuatro municipios costeros de Antioquia. La primera fase implica una inversión de seis mil millones de pesos y la segunda, de seis mil quinientos millones de pesos, para un total de doce mil quinientos millones. La directora indicó que esperan culminar todas las actividades contempladas en el plan de acción operativa a final de año.