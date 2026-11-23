El puente de Sajonia, de 355 metros, se habilitó el 22 de noviembre para aliviar la movilidad entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova como parte del túnel de Oriente.

La Gobernación de Antioquia, en alianza con la concesión Túnel Aburrá Oriente, habilitó oficialmente el puente de Sajonia. Esta nueva infraestructura de 355 metros de longitud forma parte de la segunda etapa del Túnel de Oriente. La obra busca optimizar la movilidad en el corredor que conecta el aeropuerto internacional José María Córdova con la estación de peaje Sajonia.

Habilitación del puente Sajonia

La inauguración de esta estructura se realizó el 22 de noviembre. Este evento marca el inicio del funcionamiento del primer componente de la nueva fase. La apertura representa un cumplimiento inmediato del compromiso de infraestructura para los usuarios del oriente antioqueño.

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Detalles técnicos y materiales

Para levantar los 355 metros se utilizaron 4.880 metros cúbicos de concreto estructural y 931 toneladas de acero de alta resistencia. También se construyeron 28 pilas de cimentación con una profundidad promedio de 12 metros. Estos trabajos garantizan el soporte necesario para la estructura completa.

Posiciones oficiales y metas

El gobernador Andrés Julián Rendón encabezó la ceremonia de apertura. El mandatario señaló que se mejora la movilidad en una zona de alta circulación. Él destacó que la obra ofrece menos trancones y más seguridad para todos los conductores.

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Impacto real y próximos pasos

La segunda fase del Túnel de Oriente registra una ejecución global del 30%. Actualmente operan 13 frentes de trabajo a lo largo de 15 kilómetros de trazado. La inversión aproximada es de $1,3 billones para ampliar la capacidad de conexión.

Satisfacción de los primeros usuarios

Alejandro Rojo fue uno de los primeros conductores en utilizar la estructura. Él resaltó las condiciones del corredor y la facilidad hacia el aeropuerto. Federico Toro, otro usuario, afirmó que la nueva conexión agiliza el recorrido sin trayectos alternativos extensos.