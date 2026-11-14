Gobernación de Antioquia presenta presupuesto 2027 de casi 9,82 billones

Andrés Julián Rendón busca aprobar en la Asamblea un presupuesto de 9,82 billones con foco en educación y el acueducto de Urabá financiado con Hidroituango.

La Gobernación de Antioquia, liderada por el gobernador Andrés Julián Rendón, ha presentado un proyecto de presupuesto departamental para el año 2027 que ascenderá a cerca de 9,82 billones de pesos. Esta cifra representa un incremento significativo de 1,86 billones en comparación con los recursos asignados para el año actual, consolidando una de las gestiones financieras más ambiciosas en la historia reciente del departamento.

La administración regional busca utilizar esta partida masiva de dinero para cumplir con un hito histórico de infraestructura: la construcción del acueducto de Urabá, un proyecto estratégico que se apalancará en los recursos generados por la central hidroeléctrica Hidroituango. La solicitud formal fue radicada ante la Asamblea Departamental, donde el documento ha sido sometido a un primer debate en la Comisión Primera durante el jueves de esta semana, adelantando su paso por la discusión legislativa.

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Estructura Financiera y Fuentes de Ingresos

El proyecto de ordenanza contempla que la mayor parte del capital, específicamente 8,5 billones de pesos, se destinará al nivel central de la administración, lo que equivale al 86,4% del presupuesto global total. Este monto representa un aumento del 17% en relación con la asignación realizada para el presupuesto de 2026, marcando una tendencia de expansión en el gasto público departamental.

Las fuentes de ingresos del departamento registraron incrementos sustanciales para hacer frente a esta nueva carga fiscal. El impuesto vehicular aporta 1 billón de pesos adicionales, lo que implica un incremento del 27%. Paralelamente, la tasa pro deporte y recreación aumentó en un 207%, sumando 88.137 millones de pesos, mientras que la tasa de seguridad y convivencia ciudadana creció un 20%, aportando 240.000 millones de pesos.

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Adicionalmente, la estructura financiera se robustece con recursos del crédito que ascendieron a 780.000 millones de pesos, un incremento del 42%, y recursos provenientes del balance que alcanzaron los 401.765 millones de pesos, registrando un alza del 56%. Estas variables financieras son determinantes para asegurar la liquidez necesaria durante el próximo ejercicio fiscal.

Prioridades Sectoriales: Educación e Infraestructura

Andrés Julián Rendón ha establecido que el 85,1% del dinero solicitado cubrirá las necesidades de cuatro áreas críticas: educación, salud, infraestructura y seguridad. Para el sector educativo, la administración asigna la mayor partida con 2,81 billones de pesos, el rubro más cuantioso del presupuesto. Estos fondos tienen como objetivo garantizar la nómina de docentes y directivos en los 117 municipios no certificados y financiar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el territorio.

En el ámbito de la infraestructura, la Secretaría de Infraestructura Física recibirá una destinación de 1,31 billones de pesos. Estos recursos están diseñados para impulsar y acelerar proyectos clave de conectividad vial en el departamento. Asimismo, se prioriza el mantenimiento y la operación del Túnel del Toyo, incluyendo sus vías de acceso, además de realizar intervenciones y conservación en las redes viales secundaria y terciaria.

El programa también contempla programas específicos para la reducción del déficit habitacional en las zonas más vulnerables del departamento. En cuanto a la salud, la Secretaría de Salud e Inclusión Social accederá a 1,07 billones de pesos, dinero que financiará el fortalecimiento de la red hospitalaria pública departamental, así como las acciones de vigilancia epidemiológica y la atención asistencial dirigida a poblaciones en situación de mayor riesgo.

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Optimización Gubernamental y el Legado de Hidroituango

El diputado José Luis Noreña destacó la eficiencia en la gestión de los gastos de funcionamiento del nivel central de la Gobernación. Mientras que en administraciones anteriores este rubro se acercaba a 1 billón de pesos, el proyecto actual lo ubica entre 760.000 millones y 761.000 millones, lo que representa una disminución del 12%, equivalente a ahorrar unos 118.118 millones de pesos. Esta reducción permite reorientar recursos hacia subsidios para personas mayores.

El corporado subrayó que esta optimización fiscal, que comparada con el pico anterior ronda los 230.000 millones de pesos menos, demuestra una gestión responsable. Además, confirmó que el departamento recibió más de 500.000 millones de pesos en dividendos de Hidroituango, fondos que son esenciales para la sostenibilidad del nuevo plan de obras y la estabilidad financiera del departamento.

La Asamblea aprobó vigencias futuras para financiar el acueducto de Urabá, un proyecto que busca llevar agua potable a Turbo, Apartadó y Carepa. Esta iniciativa beneficiará a cerca de 240.000 personas, mejorando drásticamente la calidad de vida en la región. Andrés Julián Rendón ha indicado que la Gobernación evalúa la gestión operativa del sistema, señalando que Empresas Públicas de Medellín (EPM) sería el mejor operador para esta tarea crítica.

El proyecto de ordenanza aún debe avanzar en su discusión formal antes de convertirse en el presupuesto definitivo para 2027. Los diputados realizarán dos debates adicionales durante el mes de noviembre para dar su aval final. La aprobación de esta partida definirá el rumbo del desarrollo regional y la capacidad de respuesta del gobierno departamental ante los retos de infraestructura y servicio social en los próximos años.