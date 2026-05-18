Gobernación de Antioquia y INPEC translatan a 180 detenidos y transfieren motocicletas, kits y Bienestar para centros transitorios del departamento

La Gobernación de Antioquia continúa ejecutando un plan para reducir el hacinamiento en estaciones de Policía, centros de detención transitoria y algunas guarniciones militares del departamento en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Como parte de estas acciones, en los últimos meses se han trasladado a 180 personas privadas de la libertad desde instalaciones temporales de la Policía, la Jandarma y unidades de la Séptima División del Ejército Nacional. Estos traslados se enmarcan en el cumplimiento de disposiciones emitidas por la Corte Constitucional a través de la Sentencia SU-122 de 2022, relacionada con las condiciones de reclusión en centros transitorios.

La Gobernación de Antioquia implementa medidas para reducir el hacinamiento en centros transitorios de detención en el departamento, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( INPEC ).

Como parte de estas acciones, se han trasladado desde los últimos meses a 180 personas privadas de la libertad hacia establecimientos penitenciarios del orden nacional, liberando así presión por sobreocupación en instalaciones temporales de la Policía y en guarniciones militares del departamento. Estos movimientos se enmarcan en el cumplimiento de disposiciones emitidas por la Corte Constitucional y buscan fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública en territorio.

Además, se han entregado motocicletas, kits de aseo personal y de bienestar al INPEC como apoyo a las condiciones de permanencia en los centros penitenciarios del departamento. La Gobernación y el INPEC han reiterado que el hacinamiento en estaciones de Policía y guarniciones continúa siendo una problemática recurrente en varias regiones del país, lo que ha obligado a implementar estrategias de traslado y reubicación de personas privadas de la libertad.

En ese sentido, el trabajo conjunto entre la Gobernación y el INPEC busca descongestionar estos espacios y mejorar tanto las condiciones de reclusión como la operatividad de las instituciones encargadas de la seguridad en Antioquia





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gobernación De Antioquia INPEC Móviles De Verificación Tres Kit De Aseo Personal Kit De Bienestar Coeficientes De Transformación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MinEducación detecta más de 1.200 presuntas irregularidades en procesos docentes de Antioquia y MedellínEl Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil revelaron que encontraron más de 1.200 presuntas irregularidades en proc...

Read more »

“A David Ospina lo llamó el gobernador de Antioquia”Luciana García, hija de Felipe García García, todo imaginó menos que el sábado 31 de enero de este año sería el día más feliz de su vida. Esa fecha estaba programada para que se disputara el encuentro entre Atlético Nacional e Inter de Miami; la exp

Read more »

Masacre en Marinilla, Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en zona ruralAvanzan las investigaciones para identificar a los responsables, por los que se ofrece una millonaria recompensa por parte de autoridades locales.

Read more »

Universidad de Antioquia fabricará medicamento contra la malaria tras años de importaciónLa Universidad de Antioquia producirá cloroquina para tratar la malaria y abastecer regiones apartadas del país.

Read more »