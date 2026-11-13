Gobernación de Atlántico desmantela red de contrabando en Barranquilla

La Gobernación del Atlántico lideró operativos en Barranquilla que resultaron en 5 aprehensiones y la incautación de bebidas adulteradas por más de 20 millones de pesos.

La Gobernación del Atlántico intensificó su estrategia contra el contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas mediante un operativo desplegado el viernes 6 de noviembre en diversos sectores de Barranquilla. Esta acción, articulada con la Alcaldía Distrital y la Policía Nacional, buscó controlar la comercialización de productos ilegales y proteger la salud pública.

El Grupo Operativo Anticontrabando (GOA), bajo la dirección de la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Rentas, ejecutó inspecciones en el norte de la ciudad, el Gran Bazar y las inmediaciones del estadio Romelio Martínez como parte de la iniciativa Caravanas por la Vida.

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Resultados del operativo en Barranquilla

Uno de los hallazgos más significativos ocurrió durante la intervención de uno de los puntos monitoreados, donde el equipo operativo localizó 199 unidades de bebidas alcohólicas de distintas marcas reconocidas. Entre los productos incautados figuraron Buchanan's, Aguardiente Antioqueño, Old Parr y Don Julio, con un valor comercial estimado de $20.496.000.

Este descubrimiento no se aisló, ya que las inspecciones técnicas revelaron la presencia de otras mercancías con irregularidades graves. Entre ellas se identificó una unidad de Buchanan's Master de 750 mililitros, una botella de vino Miel de Reina de 700 mililitros y cinco envases Tetra Pak de aguardiente Antioqueño.

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Modos de adulteración detectados

Las verificaciones técnicas documentaron 12 modalidades y patrones de irregularidad asociados con la adulteración de envases, la falsificación y reutilización de estampillas, y la alteración de sistemas de seguridad. Estas prácticas están directamente ligadas al contrabando y a la evasión del impuesto al consumo en la región.

Se observaron alteraciones en el empaque y etiquetado de licores, incluyendo la reutilización de botellas originales para rellenarlas con productos de procedencia desconocida, la manipulación de tapas, anillos de seguridad y empaques, así como la falsificación y el trasplante de estampillas fiscales.

Además, se detectó el uso de códigos QR y códigos de barras no originales y la comercialización de bebidas sin la señalización fiscal obligatoria. También se hallaron irregularidades en insumos para coctelería, documentación presuntamente falsa y coincidencias sospechosas en las cadenas de distribución de estos productos.

Interdicción de productos y aprehensiones

En el sector del Gran Bazar, las autoridades realizaron cinco aprehensiones relacionadas con la comercialización de 60 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas como Capi, Santa Fe y Carnival. Asimismo, se incautaron 15 unidades de Aperitivo Cocoanis de 19 grados de alcohol durante las intervenciones.

Otro producto encontrado fue 15 unidades de la bebida Weed 13 THC, de 330 mililitros, la cual carecía del registro sanitario del INVIMA. Durante estas intervenciones, también se procedió a la suspensión temporal de un establecimiento comercial por incumplir las normativas vigentes.

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Riesgos para la salud pública

La Gobernación del Atlántico advierte que el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas puede ocasionar intoxicaciones graves, daños neurológicos, pérdida de la visión, insuficiencia orgánica e incluso la muerte. Los hallazgos evidencian la sofisticación de prácticas utilizadas para introducir productos al margen de los controles legales.

Esta situación representa un riesgo significativo para la salud pública y afecta los recursos que recibe el departamento por concepto del impuesto al consumo. Las autoridades instan a la ciudadanía a adquirir bebidas únicamente en establecimientos confiables y verificar el estado de las tapas y los sellos de seguridad.

Llamado a la denuncia ciudadana

Los ciudadanos son llamados a convertirse en aliados de las autoridades mediante la denuncia de establecimientos que comercialicen bebidas adulteradas, productos de contrabando, cigarrillos ilegales o mercancías sin la señalización fiscal correspondiente. Las denuncias pueden presentarse a través de los canales oficiales de la Gobernación del Atlántico, la Subsecretaría de Rentas y la Policía Nacional.

Se solicita suministrar información detallada sobre la ubicación del establecimiento y las posibles irregularidades identificadas. Ante cualquier sospecha de sellos alterados, estampillas sospechosas, etiquetas irregulares o condiciones de presentación inusuales, la recomendación oficial es no consumir el producto y reportarlo de inmediato.