La obra de la Carrera Primera de San Gil recibe una inversión adicional de 3.700 millones de pesos para completar sus 2,2 kilómetros y reiniciar trabajos en enero de 2027.

La pavimentación de la Carrera Primera de San Gil, una vía estratégica para la movilidad regional, está cerca de alcanzar su finalización tras la aprobación de una adición presupuestal por parte de la Asamblea de Santander. Este mecanismo financiero garantiza los recursos necesarios para completar los últimos dos mil doscientos metros de asfalto que faltan por instalar, cerrando un ciclo de obras iniciado hace tres años. La inyección de capital busca resolver los impases técnicos y administrativos que han mantenido la vía en un estado de semi-ejecución durante el último año.

Detalle del financiamiento y costos totales

La inversión adicional asignada a este proyecto asciende a tres mil setecientos millones de pesos, un monto que se suma a los fondos departamentales y a los convenios existentes con el municipio de San Gil para la instalación de redes de alcantarillado. El costo total del proyecto, originalmente contratado en 2023 como parte de un macro proyecto con una inversión inicial cercana a los diez mil millones de pesos, superará los catorce mil millones de pesos finales. Esta cifra consolidada incluye los recursos adicionales gestionados para cubrir las diferencias en los cronogramas y las exigencias técnicas no contempladas inicialmente.

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Uno de los factores clave que derivó en esta adición presupuestal fue el incumplimiento de la Alcaldía de San Gil respecto al cambio de las redes de alcantarillado en los plazos establecidos. Para evitar un colapso total en la ejecución de la pavimentación, se acordó que el municipio trasladara los mil millones de pesos disponibles para ese proceso específico a la Gobernación de Santander. Estos fondos se integraron al contrato inicial, financiado originalmente con regalías, permitiendo que la Gobernación asumiera la responsabilidad directa de gestionar esta infraestructura crítica en paralelo con el asfaltado.

Estrategia y posiciones de los actores

Jessica Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander, indicó que la entidad está cumpliendo rigurosamente con todos los trámites administrativos requeridos para la formalización de la adición de recursos. Aunque el proceso implica la validación de múltiples dependencias gubernamentales y hace imposible establecer una fecha de firma exacta en el corto plazo, la meta administrativa es concretar el reinicio de las obras en enero de 2027. Esta fecha representa el momento estratégico para arrancar la fase final sin afectar los flujos de tráfico en los meses críticos de fin de año.

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Ángela Delgado, integrante de la veeduría ciudadana y líder en las protestas por los retrasos, afirmó que la seguridad en el financiamiento genera tranquilidad en la comunidad. Delgado argumentó que los menos de seis meses restantes de trabajo justifican la espera hasta enero para iniciar las actividades, ya que cerrar la vía en diciembre generaría congestiones severas en una movilidad ya de por sí conflictiva en San Gil. La veeduría espera que el 2027 marque el cumplimiento definitivo de la entrega, cerrando una crisis de planificación que ha afectado la percepción pública.

Impacto en la movilidad y cronograma

El proyecto registra actualmente un avance cercano al cincuenta y nueve por ciento en la pavimentación de los dos mil doscientos kilómetros del corredor, junto con sus obras de arte asociadas. La vía resulta fundamental para descongestionar el tráfico urbano, conectar diversos sectores del municipio y facilitar la comunicación directa con Pinchote, además de impulsar el comercio local. Su viabilidad física solo fue posible gracias a la intervención de pantallas ancladas, gestionadas entre 2022 y 2023 por un costo cercano a los veinte mil millones de pesos, que estabilizaron el terreno inestable donde se asentaría la infraestructura.

Además de la adición presupuestal principal, se ejecutó recientemente un contrato específico por cuatrocientos treinta y ocho millones de pesos para la construcción de un box culvert en la misma vía. Estos fondos provinieron de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo y representaban una exigencia técnica indispensable para continuar con el asfaltado. La obra original, iniciada durante 2024 tras ser contratada en 2023, tenía como meta entregar la vía en enero de 2026, un plazo que se incumplió generando graves afectaciones para los habitantes, comerciantes y empresarios del sector durante el año de suspensión.