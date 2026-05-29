Gobernación del Atlántico moviliza más de 1.200 uniformados para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales 2026

La Gobernación del Atlántico y la Policía desplegarán más de 1.200 agentes en los 18 municipios del departamento, respaldados por 22 comités de seguimiento electoral, para asegurar un proceso de votación seguro, transparente y sin incidentes durante las elecciones presidenciales de 2026.

La Gobernación del Atlántico, en coordinación con la Fuerza Pública, organismos de control y la Registraduría, ha presentado el plan de seguridad que regirá durante la jornada electoral de este domingo, en el marco de las elecciones presidenciales de 2026.

Según el secretario del Interior del departamento, José Antonio Luque, se desplegarán más de 1 200 uniformados en los 18 municipios atlánticos para garantizar un proceso de votación seguro, transparente y sin contratiempos. La estrategia se sustenta en la creación de 22 comités de seguimiento electoral, espacios de articulación donde se han definido acciones logísticas, operativas y preventivas que permitirán a los ciudadanos ejercer su derecho al voto con tranquilidad.

En sus declaraciones, Luque subrayó la importancia de la convivencia pacífica y el respeto a la diferencia, invitando a la población a participar responsablemente en la democracia. Como parte de la fase preventiva, el comandante del Departamento de Policía del Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, explicó que las medidas de seguridad se iniciaron varios días antes de la jornada electoral.

Se instalaron servicios permanentes en los centros de votación para vigilar que no se introduzcan artefactos explosivos, propaganda no autorizada ni se manipulen los materiales entregados por la Registraduría. Cada puesto de votación contará con presencia policial uniforme y con personal encubierto del SIJIN, encargado de prevenir y judicializar conductas delictivas como el fraude al sufragista, la corrupción al elector y la posesión ilícita de cédulas.

Asimismo, los votos serán custodios bajo vigilancia hasta su traslado al arca triclave, donde permanecerán bajo control de la Registraduría Nacional. Para reforzar la capacidad operativa, los 1 203 uniformados asignados a la tarea fueron capacitados por la Dirección de Educación Policial a través de talleres presenciales y virtuales sobre delitos electorales, modalidades delincuenciales y normativa electoral.

La Policía Nacional incorporó la aplicación móvil AppPol, que permitirá a los agentes gestionar en tiempo real sus actividades durante el proceso de votación. Además, se realizaron inspecciones periódicas a candidatos y sedes políticas, proporcionando recomendaciones de seguridad y medidas de autoprotección por parte del personal especializado de la Seccional de Protección.

El coronel Sánchez destacó que la vigilancia electoral se ha articulado con las autoridades civiles desde meses anteriores y que el despliegue de los agentes se realizó de acuerdo con las necesidades específicas de cada municipio, incorporando un componente especializado de policía judicial e inteligencia para actuar rápidamente ante cualquier intento de interferir con los comicios





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