Gobernación del Magdalena activa plan de contingencia por desabastecimiento de agua potable en Puebloviejo y Tasajera

La Gobernación del Magdalena ha activado un plan de contingencia para atender la crisis por falta de agua potable que afecta a Puebloviejo y Tasajera, generando protestas y bloqueos sobre la Troncal del Caribe. La administración departamental asumió el liderazgo de la atención debido a que actualmente no existiría un plan de contingencia por parte del operador del servicio de acueducto ni de la administración municipal.

La Gobernación del Magdalena activó un plan de contingencia para atender la crisis por falta de agua potable que, desde hace 10 días, enfrenta el municipio de Puebloviejo y el corregimiento de Tasajera, situación que ha generado protestas y bloqueos sobre la Troncal del Caribe.

Ante la emergencia, la gobernadora Margarita Guerra convocó una mesa técnica con autoridades locales, organismos de control y entidades del orden departamental para evaluar las acciones inmediatas frente al desabastecimiento. Durante la reunión, la secretaria del Interior del Magdalena, Nayara Vargas, aseguró que la administración departamental asumió el liderazgo de la atención debido a que actualmente no existiría un plan de contingencia por parte del operador del servicio de acueducto ni de la administración municipal.

Además, indicó que fueron convocados entes de control para verificar posibles incumplimientos relacionados con la operación del servicio de agua en el municipio. Como parte de las medidas adoptadas, la Gobernación dispuso carrotanques para abastecer a las comunidades afectadas, priorizando la atención a madres cabeza de hogar, adultos mayores, niños y centros asistenciales. Hasta ahora se han entregado más de 130 mil litros de agua potable en el casco urbano de Puebloviejo y en Tasajera.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente del Magdalena anunció visitas técnicas junto a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería para verificar el alcance de la emergencia. Las autoridades también manifestaron preocupación por la llegada del fenómeno de El Niño y advirtieron que la sequía podría ser más intensa este año, afectando no solo a Puebloviejo, sino también a otros municipios del Magdalena





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