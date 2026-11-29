La Gobernación del Valle del Cauca y la Misión de Verificación de la ONU analizan la seguridad de los excombatientes y el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016.

La Gobernación del Valle del Cauca mantuvo un encuentro estratégico con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia para revisar el estado actual de la implementación de los acuerdos de paz. En esta reunión, se discutieron en detalle las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los firmantes que se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil.

Evaluación de los Acuerdos de Paz de 2016

Los documentos históricos, específicamente los firmados entre el Gobierno nacional y las FARC en 2016, fueron puestos sobre la mesa durante este encuentro institucional. La discusión se centró en cómo estas iniciativas anteriores siguen vigentes y requieren ajustes constantes para adaptarse a la realidad territorial actual.

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El diálogo buscó establecer un marco de trabajo más sólido para las zonas donde los excombatientes están avanzando en su reintegración. La prioridad inmediata es asegurar que estos individuos cuenten con las protecciones adecuadas mientras realizan sus nuevas actividades productivas y sociales en el departamento.

Posición de la Representante Especial de la ONU

Miroslav Jenca, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación en Colombia, declaró su agradecimiento por la cooperación recibida. Él afirmó que la gobernadora está muy comprometida con el proceso de paz y con la implementación del acuerdo en una región con grandes retos.

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Jenca resaltó que la presencia de diferentes grupos armados ilegales sigue siendo un factor de riesgo significativo para el cumplimiento de las metas establecidas. También habló sobre la importancia del apoyo y las acciones decisivas por parte del Gobierno nacional para contrarrestar estas amenazas en el departamento.

La autoridad internacional destacó la necesidad de un acompañamiento constante de Naciones Unidas. Este seguimiento es fundamental para conocer las condiciones de seguridad reales en los territorios más afectados por el conflicto armado prolongado.

Agenda sobre Reincorporación y Atención a Víctimas

Los desafíos en materia de reincorporación ocuparon un lugar central en la agenda de las conversaciones. Los funcionarios coincidieron en la urgencia de fortalecer la presencia institucional en las zonas rurales donde operan los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La atención a las víctimas también fue un aspecto fundamental para avanzar en el cumplimiento de lo pactado. Sin una reparación efectiva y un acompañamiento social robusto, el proceso de paz pierde credibilidad y sostenibilidad a largo plazo en la región.

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Esta reunión consolida la alianza entre las autoridades locales y la comunidad internacional. El objetivo final es transformar las promesas escritas en 2016 en mejoras tangibles para la población civil y los excombatientes en el Valle del Cauca.