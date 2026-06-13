Gobernación refuerza seguridad vial con 300 policías en 23 puntos durante el puente festivo

Durante el puente de fin de año, Antioquia despliega trescientos agentes en más de veinte puntos críticos, implementa horarios unidireccionales, restrictiones de carga y cierra la vía Concordia‑Betulia para garantizar la seguridad de los viajeros.

Durante el puente festivo de este año, la Gobernación de Antioquia ha decidido reforzar la seguridad vial en los principales corredores del departamento, destinando un contingente de trescientos policías uniformados que estarán distribuidos en al menos veintitrés puntos estratégicos a lo largo de los seis ejes viales que atraviesan la región.

Esta medida se enmarca dentro de los planes de prevención y atención de emergencias que la autoridad departamental ha puesto en marcha, manteniendo activas dieciséis frentes de trabajo que cubren tanto el Suroeste como el Oriente, el Nordeste y la zona Occidental de Antioquia. Entre los corredores más críticos se encuentran rutas como la que conecta la ciudad de Medellín con los municipios del Norte, la vía que une el Valle de Aburrá con el Suroeste y los caminos que cruzan la zona de los Andes Orientales, donde la afluencia de vehículos se estima en más de quinientos mil durante los cuatro días de celebración.

Los funcionarios explican que, ante la expectativa de una alta demanda de desplazamientos, es imprescindible garantizar la fluidez del tráfico y, al mismo tiempo, prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la integridad de los viajeros. En el marco de las acciones de control, se ha establecido un horario unidireccional para el paso de vehículos por el túnel de Oriente, el cual permanecerá abierto únicamente en dirección sur desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche, tanto el domingo como el lunes del puente.

Además, se ha impuesto una restricción permanente para los camiones de carga cuya masa exceda las diecisiete toneladas, los cuales no podrán transitar por el Puente Iglesias, una de las arterias más importantes del Suroeste antioqueño. Estas medidas responden a la necesidad de evitar sobrecargas estructurales y reducir el riesgo de colapsos en infraestructuras críticas que ya presentan señales de desgaste.

Por otro lado, el cierre total de la vía Concordia‑Betulia sigue vigente, lo que obliga a los conductores a utilizar rutas alternas que, aunque más largas, garantizan una circulación segura y sin interrupciones inesperadas. Las autoridades hacen un llamado enfático a la población para que respeten las normas de tránsito, absteniéndose de conducir bajo los efectos del alcohol y evitando conductas temerarias que puedan derivar en accidentes.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia ha reiterado que la colaboración ciudadana es esencial para el éxito de las operaciones y ha dispuesto señalizaciones claras, operarios de control de velocidad y estaciones de revisión de alcoholemia en los puntos críticos. Asimismo, se ha reforzado la presencia policial en municipios como Venecia, Arboletes, Cocorná, Abejorral, Zaragoza y Yondó, donde ocho frentes adicionales se encargan de atender emergencias y brindar asistencia a los usuarios de la carretera.

Con estas acciones, la Gobernación espera disminuir los índices de siniestralidad, garantizar el tránsito fluido y ofrecer una experiencia de viaje segura durante el periodo festivo, contribuyendo al desarrollo económico y al turismo interno del departamento





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