Autoridades de Meta y Villavicencio ofrecen recompensa tras atentado que dejó 23 heridos. El gobierno condena el acto y busca esclarecer la autoría del ataque.

La Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio anunciaron una recompensa económica de hasta 150 millones de pesos colombianos para quienes proporcionen información útil que permita identificar a los responsables del atentado con carro bomba perpetrado en la noche del lunes. Esta medida urgente busca esclarecer los hechos ocurridos frente a la sede departamental, un evento violento que sacudió el centro de la ciudad capital y dejó un balance preliminar de 23 personas heridas, incluyendo una menor de edad.

Alcance de la Explosión y Daños Materiales

La detonación del vehículo artesanal dejó un rastro de destrucción significativa en el entorno inmediato, con imágenes compartidas en redes sociales que muestran fachadas destruidas, ventanas rotas, techos levantados y escombros dispersos sobre las calles. Se registró la formación de un cráter en el punto exacto donde se encontraba el vehículo explosivo, evidenciando la fuerza de la blast.

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Las autoridades han confirmado que la explosión causó graves afectaciones en las construcciones vecinas a la sede del departamento. Los organismos de emergencia y las administraciones locales trabajan en la evaluación detallada de los daños en los inmuebles cercanos mientras se mantiene el perímetro de seguridad para facilitar las labores de investigación forense y criminalística.

Despliegue de Fuerzas Públicas y Respuesta Institucional

El centro de Villavicencio fue inmediatamente rodeado por un fuerte despliegue de seguridad, llegando al lugar integrantes de la Policía Militar y diferentes organismos de inteligencia del Estado. Su trabajo se suma a las labores de rescate y atención que acudieron después de la explosión para asistir a los heridos y estabilizar la situación en la zona.

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Los hospitales de la ciudad se pusieron en alerta máxima para atender la emergencia sanitaria derivada de los impactos y fragmentos del artefacto. Mientras avanza la investigación técnica, el ofrecimiento económico se acompaña de estas labores intensivas que concentran esfuerzos en determinar quiénes estuvieron detrás de la planificación y ejecución de la explosión.

Posiciones Oficiales y Condena de Autoridades

El alcalde Alexander Baquero enfatizó que la prioridad inmediata es proteger la vida y la integridad de las personas afectadas, solicitando al Gobierno Nacional todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer los hechos. Por su parte, el presidente departamental Abelardo de la Espriella calificó a los responsables como "miserables y cobardes", asegurando que el ataque busca intimidar a su administración ante las operaciones de la fuerza pública.

El mandatario reafirmó que en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo y advirtió que el Estado utilizará todas sus capacidades para perseguir a los autores. El ministro de Defensa, Jorge Mora, también declaró que el Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país, sumando su voz a la condena generalizada.

Impacto Social y Próximos Pasos en la Investigación

La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado y advirtió que este hecho se suma a otros episodios de violencia registrados durante los últimos días en diferentes regiones del territorio nacional. La defensora Iris Marín expresó solidaridad con los afectados y cuestionó el uso del miedo contra las comunidades, señalando que construir y reconstruir es tarea de valientes frente a la facilidad de causar daño.

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Mientras tanto, el ofrecimiento de hasta 150 millones de pesos se mantiene vigente como herramienta clave para obtener la información crítica que permita detener a los responsables. Las autoridades continúan en labores activas que combinan la asistencia a la población con la persecución penal, buscando garantizar la seguridad de la gente en Villavicencio y restablecer la normalidad en la zona afectada.