La iniciativa 'Somos Antipólvora' busca reducir emisiones de PM2.5 y proteger fauna en el Valle de Aburrá durante las fiestas de diciembre con un enfoque en salud y ambiente.

En medio de las celebraciones navideñas y de fin de año en Colombia, la Gobernación de Antioquia, junto con la Policía Nacional y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, han implementado la estrategia de seguridad pública ' Somos Antipólvora. La alegría no se quema, se comparte'. Esta iniciativa busca prevenir las lesiones físicas y los graves impactos ambientales derivados del uso masivo de artefactos pirotécnicos durante el mes de diciembre.

Impacto ambiental en el Valle de Aburrá

Las condiciones geográficas y atmosféricas del Valle de Aburrá intensifican los efectos negativos de la pirotecnia sobre la calidad del aire. Estudios científicos han documentado incrementos significativos en los niveles de material particulado PM2.5 y PM10 durante celebraciones clave como La Alborada y la Nochevieja. En momentos específicos y puntos determinados de la región, estos niveles de contaminación han oscilado entre 50 y 100 µg/m³.

Also read EPM alerta déficit hídrico en el Valle de Aburrá tras incumplir metas de ahorro el 23 de noviembre

Estas mediciones evidencian la incidencia directa de la combustión de pólvora en la degradación atmosférica. La composición química de los artefactos libera partículas, compuestos y metales que empeoran la exposición de la población a contaminantes. Además, las condiciones meteorológicas locales dificultan la dispersión de estas sustancias, lo que agrava los episodios de contaminación ambiental en la región.

Salud pública y riesgos para la población

Las lesiones causadas por la manipulación de estos artefactos pueden ser severas y permanentes. Los daños físicos documentados incluyen quemaduras graves, traumatismos craneofaciales, amputaciones de extremidades y daños tanto oculares como auditivos. Las consecuencias a largo plazo para las víctimas pueden abarcar discapacidad permanente, secuelas funcionales limitantes y afectaciones psicológicas profundas que requieren atención especializada.

Advertisement

El riesgo de accidentes no se limita exclusivamente a los individuos que encienden o manipulan directamente la pólvora. El peligro se extiende ampliamente a espectadores, transeúntes y cualquier persona que se encuentre en la proximidad de las detonaciones. Especial atención y protección requieren los niños, niñas y adolescentes debido a su mayor vulnerabilidad física y su exposición constante a estos incidentes en entornos familiares y comunitarios.

Consecuencias para el bienestar animal

Las detonaciones generan sonidos intensos, repentinos e impredecibles que actúan como factores de estrés severo para la fauna doméstica y silvestre. En el caso de los perros, estas reacciones traumáticas se manifiestan con síntomas físicos claros como temblores incontrolables, conductas de ocultamiento, vocalizaciones excesivas, hipervigilancia y ataques de pánico que derivan en conductas de escape.

Estos comportamientos de huida pueden conducir a accidentes de tráfico, lesiones corporales y extravios de animales de compañía, separándolos de sus hogares y familias. La fauna silvestre en los ecosistemas cercanos también experimenta alteraciones significativas en sus patrones naturales de actividad, desplazamiento territorial y comportamiento social, lo que interfiere con su supervivencia y equilibrio ecológico.

Los cuatro pilares de la estrategia Somos Antipólvora

La iniciativa gubernamental se fundamenta en cuatro pilares estratégicos de cuidado para guiar las conductas ciudadanas durante las festividades. El primer pilar es el autocuidado y la protección de la vida, que promueve la toma de decisiones conscientes para preservar la integridad física y el bienestar personal de cada individuo.

Advertisement

El segundo pilar es el cuidado colectivo, el cual busca fortalecer los vínculos familiares y construir ambientes seguros, saludables y acogedores. Esto implica establecer acuerdos comunitarios que protejan especialmente a los grupos más vulnerables como los menores y los animales de compañía. El tercer pilar se centra en la protección y el bienestar animal, orientado a reconocer sus necesidades específicas y reducir su exposición al ruido y las explosiones.

El cuarto y último pilar es la responsabilidad ambiental y el cuidado del territorio. Este eje busca fortalecer la conciencia ciudadana sobre la relación directa entre los ecosistemas, la calidad ambiental y el bienestar de todas las formas de vida. El objetivo es promover celebraciones que contribuyan activamente a proteger el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad regional.

Transformación cultural de las celebraciones

La prevención efectiva requiere comprender los significados culturales profundos de la pólvora en las tradiciones colombianas. Reconocer que las costumbres pueden transformarse cuando generan daños evitables es fundamental para el éxito de la campaña. La estrategia propone articular el conocimiento científico con los saberes comunitarios, la educación pública, la participación ciudadana y la regulación adecuada.

La invitación oficial es para que las personas y comunidades participen activamente en la construcción de nuevos acuerdos y prácticas que expresen valores de cuidado, respeto y convivencia pacífica. La alegría genuina, el encuentro social y el sentido de pertenencia cultural pueden conservarse plenamente sin comprometer la salud pública, el bienestar animal ni el medio ambiente. El manifiesto Somos Antipólvora 2026 insta a los ciudadanos a elegir alternativas de celebración culturalmente aceptadas y seguras.