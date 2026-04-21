Gobernador de Antioquia arremete contra la Fiscalía por graves errores en procesos judiciales contra criminales

El gobernador Andrés Julián Rendón cuestiona la integridad de la Fiscalía General de la Nación tras denunciar la suspensión irregular de órdenes de captura y errores procesales reiterados que afectan la credibilidad del ente investigador.

El gobernador de Antioquia , Andrés Julián Rendón , ha elevado el tono de sus críticas contra la Fiscalía General de la Nación, denunciando una alarmante serie de inconsistencias y errores procesales que, según el mandatario, están erosionando la confianza pública en el sistema judicial colombiano.

La controversia estalló tras conocerse una preocupante revelación periodística que involucra la suspensión de una orden de captura contra un peligroso cabecilla criminal conocido bajo el alias de El Montañero. Según las denuncias, el ente acusador habría procedido con la revocatoria de la orden utilizando información personal, concretamente un número de cédula y una identidad, que carecen de existencia legal en los registros oficiales, lo que sugiere una negligencia de proporciones preocupantes o, en el peor de los escenarios, una posible infiltración de intereses oscuros dentro de los procesos de verificación de la entidad. Este incidente no es un hecho aislado, sino que forma parte de una cadena de episodios que, a juicio del gobernador, demuestran una preocupante falta de rigor investigativo por parte de las autoridades competentes. Rendón recordó un caso reciente ocurrido en el municipio de Itagüí, donde se evidenció que la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, desconocía que un grupo de delincuentes que estaba siendo procesado ya cumplía con sentencias condenatorias previas, lo que pone de manifiesto una desconexión preocupante en la gestión de expedientes y un manejo deficiente de la información judicial. La reiteración de estas fallas operativas ha llevado al mandatario departamental a cuestionar la capacidad de respuesta del ente investigador frente a los grandes desafíos de seguridad que enfrenta la región, especialmente cuando se trata de capturar a los máximos cabecillas de estructuras criminales organizadas que mantienen azotadas a diversas subregiones de Antioquia. Ante este panorama, el gobernador de Antioquia ha exigido una explicación contundente, planteando la interrogante de si esta cadena de errores responde a una falta de profesionalismo o si se trata de maniobras intencionales que favorecen la impunidad. La preocupación de Rendón trasciende el ámbito político y se instala en el sentir ciudadano, donde el temor a que la institucionalidad sea vulnerable ante el crimen organizado crece cada día. El debate actual pone de relieve la necesidad urgente de fortalecer los filtros de seguridad y los mecanismos de control interno dentro de la Fiscalía, garantizando que el proceso de justicia no sea instrumentalizado por individuos al margen de la ley. La ciudadanía exige claridad absoluta y una depuración de los procesos, ya que la efectividad de la justicia es el pilar fundamental para recuperar la tranquilidad en el territorio antioqueño y garantizar que los esfuerzos de la fuerza pública no queden en saco roto por errores administrativos que parecen inexplicables ante la opinión pública





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