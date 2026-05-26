Gobernador de Antioquia cuestiona a funcionario del Gobierno y recordó investigaciones

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó a Wilmer Mejía, un funcionario del Gobierno, y recordó investigaciones por presuntos nexos con disidencias de las Farc.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, cuestionó a Wilmer Mejía , un funcionario del Gobierno, y recordó investigaciones por presuntos nexos con disidencias de las Farc.

Alertó que la medida podría revertir la reducción de homicidios en el Valle de Aburrá y fortalecer estructuras criminales. La reacción del mandatario antioqueño se dio a través de un mensaje publicado en su cuenta de redes sociales, donde cuestionó tanto la permanencia de Mejía al frente de la Fiscalía 12 como su participación en la creación de una normativa expedida para fortalecer los mecanismos de investigación y judicialización de organizaciones criminales en Colombia.

La publicación del gobernador generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente entre sectores políticos que cuestionan el papel de algunos funcionarios del Gobierno del presidente. Hasta el momento, Wilmer Mejía no se ha pronunciado públicamente frente a las declaraciones realizadas por el gobernador Andrés Julián Rendón ni sobre las investigaciones mencionadas en el mensaje.

Las declaraciones del mandatario antioqueño vuelven a evidenciar las tensiones políticas entre sectores regionales y el Gobierno Nacional, especialmente en asuntos relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada. El gobernador recordó que la Fiscalía 12 fue delegada ante la Corte Suprema de Justicia por delitos de concierto para delinquir agravado y financiación de terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con la normativa expedida para fortalecer los mecanismos de investigación y judicialización de organizaciones criminales en Colombia.

El Grupo Egmont, una organización internacional que reúne unidades de inteligencia financiera de diferentes países para fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros transnacionales, es una de las organizaciones que han sido mencionadas en el contexto de la creación de la normativa. La publicación del gobernador generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente entre sectores políticos que cuestionan el papel de algunos funcionarios del Gobierno del presidente.

La Fiscalía 12 fue delegada ante la Corte Suprema de Justicia por delitos de concierto para delinquir agravado y financiación de terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con la normativa expedida para fortalecer los mecanismos de investigación y judicialización de organizaciones criminales en Colombia. El Grupo Egmont, una organización internacional que reúne unidades de inteligencia financiera de diferentes países para fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros transnacionales, es una de las organizaciones que han sido mencionadas en el contexto de la creación de la normativa.

La reacción del mandatario antioqueño se dio a través de un mensaje publicado en su cuenta de redes sociales, donde cuestionó tanto la permanencia de Mejía al frente de la Fiscalía 12 como su participación en la creación de la normativa. La publicación del gobernador generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente entre sectores políticos que cuestionan el papel de algunos funcionarios del Gobierno del presidente.

Hasta el momento, Wilmer Mejía no se ha pronunciado públicamente frente a las declaraciones realizadas por el gobernador Andrés Julián Rendón ni sobre las investigaciones mencionadas en el mensaje





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