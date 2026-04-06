Gobernador de Antioquia Demanda Resolución que Beneficia a Cabecillas del Crimen Organizado

El gobernador Andrés Julián Rendón emprende acciones legales contra una resolución que suspende órdenes de captura de líderes criminales en Antioquia, argumentando riesgos para la seguridad, el proceso electoral y la posible expansión de estructuras delictivas.

Andrés Julián Rendón , gobernador de Antioquia , ha anunciado una acción legal contundente contra una polémica resolución que beneficia a destacados líderes del crimen organizado . Esta resolución , que ha suspendido órdenes de captura contra 23 cabecillas recluidos en el Valle de Aburrá, específicamente en Medellín e Itagüí, ha generado una fuerte controversia y ha llevado al mandatario departamental a tomar medidas enérgicas.

El gobernador se desplazará a Bogotá para presentar el caso ante el Consejo de Estado, buscando revertir una decisión que considera perjudicial para la seguridad y el proceso electoral en Antioquia. La demanda de nulidad, acompañada de una solicitud de medida cautelar, ya ha sido radicada, con el objetivo primordial de frenar los efectos de la controvertida resolución. \El gobernador Rendón ha expresado su profunda preocupación por las posibles consecuencias de esta decisión, especialmente en lo que respecta al proceso electoral en Antioquia. Considera que la suspensión de las órdenes de captura pone en riesgo la libre participación de los ciudadanos en las urnas, particularmente en áreas clave donde se define el resultado de las elecciones. El mandatario advierte que la resolución podría pavimentar el camino para la impunidad de los criminales y fortalecer las estructuras delictivas en el territorio. Además, Rendón ha destacado la importancia de no olvidar el trabajo realizado por jueces, fiscales, policías y soldados que lograron poner tras las rejas a estos individuos. La situación se agrava con la liberación de figuras como alias Montañero, uno de los siete líderes beneficiados, quienes ya se encontraban en la mira de las autoridades por delitos recientes. La preocupación del gobernador se extiende a la posible transformación de Antioquia en un escenario similar al Caguán, con una expansión criminal que ya se manifiesta en el aumento de homicidios en el oriente del departamento. El gobernador señala que la resolución pretende convertir a Antioquia en un segundo Caguán y facilitar el fortalecimiento de las estructuras criminales en el territorio, al permitir que los cabecillas recuperen influencia y control. \El caso ahora se encuentra en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar la legalidad de la resolución y decidir si procede suspender sus efectos mientras se toma una decisión definitiva. La decisión del alto tribunal tendrá un impacto significativo en la seguridad de Antioquia y en el futuro de su proceso electoral. La controversia ha escalado a un punto crítico, con acusaciones de vulneración de la justicia y desconocimiento de las víctimas. El gobernador Rendón, en su postura firme, busca proteger a los ciudadanos y garantizar que el estado de derecho prevalezca. La comunidad espera con expectativa el pronunciamiento del Consejo de Estado, ya que de ello depende el futuro de la seguridad y la estabilidad en la región. Se espera que la decisión del Consejo de Estado aclare la situación legal y determine el destino de los líderes criminales liberados. Los ciudadanos de Antioquia esperan una resolución que garantice la seguridad, la justicia y el respeto por el estado de derecho





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