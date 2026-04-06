Gobernador de Antioquia lanza ofensiva judicial contra decisiones del Gobierno y la Fiscalía

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para frenar la suspensión de órdenes de captura a líderes criminales, cuestionando las decisiones del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El gobernador de Antioquia , Andrés Julián Rendón, ha anunciado una ofensiva judicial sin precedentes en contra de las recientes decisiones tomadas por el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Durante un consejo de seguridad crucial, llevado a cabo con los mandatarios locales del estratégico Valle de Aburrá, el líder departamental confirmó su intención de presentar una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.

El objetivo principal de esta acción legal es frenar en seco la controvertida resolución emitida, que suspende las órdenes de captura de un total de 23 líderes pertenecientes a estructuras criminales de alto perfil. Esta medida, que ha generado un amplio debate público, beneficia directamente a los voceros de las principales bandas criminales que operan con gran influencia en la ciudad de Medellín y su extensa área metropolitana. Estos individuos, tras la suspensión de sus órdenes de captura, han pasado a formar parte activa de las mesas de conversaciones impulsadas y promovidas por el Gobierno Nacional. La preocupación del gobernador Rendón radica en el impacto que estas decisiones tienen en la seguridad y la estabilidad del departamento. Para el mandatario, esta situación representa un duro golpe a la institucionalidad y un serio riesgo para la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Antioquia. En su declaración pública, Rendón no dudó en cuestionar abiertamente las directrices emanadas tanto del Presidente de la República como de la fiscal general de la Nación, argumentando que este tipo de concesiones judiciales, calificadas por él como un error estratégico, desprotegen flagrantemente a la ciudadanía y, además, deslegitiman el arduo sacrificio que realizan a diario los miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional, quienes arriesgan sus vidas en la lucha contra el crimen organizado. La contundencia de sus palabras reflejó la gravedad de la situación, destacando la necesidad urgente de revertir estas decisiones. \El gobernador expresó su profunda inconformidad al señalar el trato preferencial otorgado a los jefes armados, agregando que, desde el nivel central del Gobierno, se está construyendo, en su opinión, una auténtica 'autopista de impunidad' por la cual transitan, con total libertad, los jefes de los más peligrosos combos criminales y, de manera preocupante, también individuos como alias Calarcá, conocido por sus actividades ilícitas. Rendón enfatizó, con firmeza, que estas acciones no solo son inaceptables, sino que también socavan los esfuerzos de las autoridades para combatir la delincuencia. 'Por un lado, la fiscal Camargo viene diciendo recientemente que hay que levantar la orden de captura contra alias Calarcá, pero ahora les da vía libre a los peores pillos en Antioquia. Por dios, les enfurece que en las urnas nuestros paisanos voten con libertad', afirmó Rendón. Además, el gobernador alertó sobre el posible uso de estas acciones como un mecanismo de presión territorial y electoral, que podría afectar negativamente la autonomía de la región. El temor subyacente es que se estén utilizando estas medidas para intimidar a los ciudadanos antioqueños y coartar su libertad de decisión. Esta estrategia, según el mandatario, representa una afrenta directa contra las víctimas de la violencia y, al mismo tiempo, un ataque contra la integridad y el trabajo de la fuerza pública, que día a día se esfuerza por mantener el orden y la seguridad en el departamento. \El recurso jurídico presentado por la Gobernación, respaldado por un profundo análisis legal, exige una medida cautelar de urgencia que tenga como objetivo primordial frenar los efectos inmediatos de la polémica resolución oficial emitida. Esta medida cautelar, de ser concedida por el Consejo de Estado, permitiría suspender temporalmente la aplicación de la resolución, mientras se lleva a cabo un análisis exhaustivo de su legalidad. Además de la iniciativa de la administración departamental, se anticipa una cascada de recursos legales que, se espera, amplifiquen la presión sobre el Gobierno Nacional y la Fiscalía. En las próximas horas, se estima que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, radicará una nueva demanda ante el Consejo de Estado, orientada en la misma dirección y con el mismo objetivo: impugnar la legalidad de las decisiones que han generado controversia y preocupación en la sociedad antioqueña. La unión de esfuerzos entre la Gobernación y el Concejo de Medellín, con el apoyo de otros sectores sociales, políticos y jurídicos, demuestra la magnitud del rechazo a estas decisiones y la determinación de las autoridades locales por defender los intereses de la ciudadanía, la legalidad y la seguridad de Antioquia. Este movimiento jurídico y político busca, fundamentalmente, garantizar la protección de los ciudadanos y asegurar que la justicia prevalezca sobre cualquier interés particular. La situación en Antioquia exige una respuesta firme y contundente, y la ofensiva judicial liderada por el gobernador Rendón representa un paso significativo en esa dirección





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