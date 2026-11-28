El gobernador Juvenal Díaz condenó el ataque con drone contra la estación de Arenal que mató al subintendente Óscar Mauricio Díaz. El uniformado era familiar de un funcionario de la administración.

El asesinato del subintendente Óscar Mauricio Díaz, ocurrido el viernes 27 de noviembre en la localidad de Arenal, al sur del departamento de Bolívar, ha generado una ola de condenas formales por parte de las altas autoridades del país. La víctima falleció como consecuencia directa de un ataque terrorista implementado mediante el lanzamiento de artefactos explosivos desde un drone contra la estación de Policía de esa jurisdicción. Este incidente crítico ha trascendido las fronteras regionales para convertirse en un asunto de seguridad nacional.

Gobernador revela vínculo familiar

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha asumido un rol destacado en la reaccion institucional tras revelar que el uniformado fallecido mantenía un lazo de parentesco directo con uno de los funcionarios activos de su propia administración departamental. Este dato personaliza enormemente la tragedia, transformando una cifra estadística en un duelo interno para la Gobernación santandereana. El mandatario expresó su solidaridad inmediata con los seres queridos del subintendente y condenó con absoluta contundencia los ataques perpetrados por elementos violentos que buscan sembrar miedo en la población.

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El gobernador Juvenal Díaz subrayó que la partida del subintendente enluta no solo a su familia biológica y a la institución policial, sino que toca especialmente el corazón de la administración pública que él dirige. Su declaración busca mostrar una unidad firme contra los grupos armados que pretenden acabar con la vida de quienes tienen la misión constitucional de proteger a la ciudadanía. La postura del gobierno departamental se alinea con la necesidad de garantizar la seguridad en las regiones más vulnerables del país.

Posiciones oficiales y despliegue operativo

El Ministerio de Defensa Nacional también emitió un pronunciamiento oficial calificando el asesinato del subintendente Óscar Mauricio Díaz como un acto de barbarie sin precedentes. La cartera de Estado aseguró que las capacidades de inteligencia y operaciones ya se encuentran completamente desplegadas en la zona geográfica del incidente. Esta medida operativa tiene como objetivo primario rastrear, identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen contra la Fuerza Pública.

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La Policía Nacional manifestó su profundo lamento por la pérdida del subintendente Óscar Mauricio Díaz, quien contaba con casi veinte años de servicio en la institución. La entidad policial confirmó que mantiene activas sus capacidades de inteligencia, investigación y coordinación operacional. El compromiso oficial es claro: identificar, ubicar y capturar a los responsables del ataque con drones, asegurando que no habrá impunidad para quienes atenten contra los efectivos de seguridad.

Condena presidencial y contexto regional

El presidente Abelardo De la Espriella condenó el ataque con explosivos mediante una publicación en la red social X, donde afirmó que este crimen no quedará en la impunidad y que los responsables tendrán que pagar. El jefe de Estado ordenó desplegar capacidades de inteligencia e investigación para esclarecer completamente los hechos ocurridos en Arenal. Su mensaje reforzó la continuidad de la ofensiva gubernamental contra las estructuras criminales que operan en el territorio nacional.

El subintendente Óscar Mauricio Díaz fue identificado como un oriundo de Rionegro, en el departamento de Santander, con una trayectoria de casi dos décadas al servicio de la Policía Nacional. El ataque con drones contra la estación de Arenal representa un ataque directo a la infraestructura de seguridad en el sur de Bolívar. Este evento se suma a una serie preocupante de incidentes similares, como otros ataques en Cúcuta o la caída de un drone en Valle del Cauca, evidenciando una amenaza coordinada contra las fuerzas del orden.