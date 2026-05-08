Gobernador de Santander rechaza secuestros del ELN y cuestiona política de seguridad del Gobierno

Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, condenó los secuestros y 'juicios' del ELN contra funcionarios de la Fiscalía y la Policía en Arauca, criticando la estrategia de seguridad del Gobierno y defendiendo mayor autonomía regional para enfrentar la inseguridad.

El gobernador de Santander , Juvenal Díaz Mateus , manifestó su enérgico rechazo al secuestro y posterior 'juicio' realizado por el ELN contra dos funcionarios de la Fiscalía y la Policía en el departamento de Arauca, calificando estos hechos como 'abominables'.

Las víctimas son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes fueron secuestrados en mayo de 2025 en Arauca. Según un comunicado leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, ambos deberán permanecer en poder de la guerrilla durante 60 y 55 meses respectivamente.

De manera similar, los policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados en julio pasado en la misma región, fueron 'condenados' a 36 y 32 meses de secuestro prolongado. Durante su participación en la gira nacional 'Las Regiones Proponen', organizada por la Federación Nacional de Departamentos en Bucaramanga, el mandatario cuestionó la política de seguridad del Gobierno Nacional y afirmó que el grupo guerrillero mantiene presencia y capacidad armada en distintas regiones del país.

'El presidente dijo en campaña que en tres meses acababa con el ELN y no cumplió', declaró el gobernador santandereano, refiriéndose al deterioro de la seguridad en varias zonas del territorio nacional y a los recientes hechos ocurridos en Arauca. Este pronunciamiento se dio en medio del debate nacional sobre el avance de los grupos armados ilegales y los cuestionamientos a la estrategia de 'paz total' impulsada por el Gobierno.

El caso de los funcionarios retenidos por el ELN generó rechazo en distintos sectores políticos y de seguridad, especialmente porque la guerrilla difundió videos y comunicados en los que anunciaba supuestos procesos judiciales contra las víctimas. En el mismo escenario, Díaz Mateus defendió la necesidad de otorgar mayor autonomía a las regiones para enfrentar problemáticas de seguridad, infraestructura y desarrollo económico.

El gobernador destacó algunas de las estrategias implementadas en Santander, como el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI) en Barrancabermeja, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a hechos delictivos. Además, resaltó los recientes operativos contra estructuras criminales en Santander y aseguró que el departamento continuará fortaleciendo las acciones conjuntas entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y las autoridades locales para combatir delitos como el homicidio, la extorsión y el tráfico de estupefacientes.

La gira 'Las Regiones Proponen' reúne a gobernadores del país para discutir propuestas relacionadas con descentralización, inversión regional y seguridad, en medio de las crecientes preocupaciones por el orden público en varias zonas de Colombia





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