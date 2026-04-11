Gobernador de Santander toma medidas ante bloqueos y alzas del impuesto predial

El gobernador Juvenal Díaz Mateus implementa acciones para mitigar el impacto de los bloqueos en Santander y solicita al Gobierno Nacional atender las inquietudes sobre los avalúos catastrales.

El gobernador de Santander , Juvenal Díaz Mateus, implementó medidas inmediatas para asegurar la operación aérea y terrestre en el departamento, ante las dificultades que impactan la movilidad en la región, causadas por dos días de bloqueos en la vía al aeropuerto. Como es sabido, desde el pasado jueves se ha mantenido un bloqueo significativo de corredores viales, incluyendo el de Lebrija, liderado por un grupo de ciudadanos afectados por el aumento del impuesto predial.

El mandatario departamental, consciente de la urgencia de la situación, ha tomado acciones para mitigar el impacto de estos bloqueos y facilitar la comunicación y el transporte en la región. \El gobernador Díaz Mateus reafirmó su petición al Gobierno Nacional para abordar las preocupaciones relacionadas con los polémicos avalúos catastrales, un problema que está generando alarma entre las comunidades y los sectores productivos. Díaz Mateus detalló que la Gobernación ha puesto a disposición un helicóptero para el traslado de los controladores aéreos, con el objetivo de restablecer la operación del Aeropuerto Internacional Palonegro y asegurar la conectividad aérea. “Hemos proporcionado el helicóptero al servicio de la Gobernación para transportar a los controladores aéreos y restablecer la operación aérea”, declaró el mandatario, subrayando la necesidad de normalizar el servicio cuanto antes. Además, hizo un llamado urgente al Gobierno y al IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) para responder a las inquietudes respecto al incremento en los cobros del impuesto predial. “Solicitamos con urgencia atender las preocupaciones de las comunidades frente al desproporcionado aumento de los avalúos catastrales”, indicó, alertando que esta situación está afectando a empresarios y ciudadanos. Reafirmó el compromiso de la administración departamental de mediar y acompañar la búsqueda de soluciones, manifestando que “continuaremos mediando para que este problema se resuelva lo más pronto posible”. Se enfatizó la necesidad de establecer un corredor humanitario para permitir el paso de enfermos, ambulancias y misiones médicas, con el propósito de evitar perjuicios a la salud de la población en medio de los bloqueos. \Finalmente, se anunció que el próximo lunes, 13 de abril, se llevará a cabo en Lebrija una mesa técnica de diálogo entre los líderes de las protestas y funcionarios del IGAC, un espacio donde se buscarán acuerdos y soluciones para las problemáticas planteadas. Las autoridades hicieron un llamamiento a levantar los bloqueos viales mientras avanzan las conversaciones y se busca una solución consensuada. Esta mesa de diálogo representa un paso importante hacia la resolución del conflicto y la búsqueda de soluciones duraderas que beneficien a todas las partes involucradas. La Gobernación de Santander está trabajando activamente para garantizar la seguridad, la movilidad y el bienestar de sus ciudadanos, en un contexto de desafíos económicos y sociales





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