El gobernador Erasmo Zuleta Bechara recorrió El Salado en Córdoba para entregar mejoras habitacionales y paneles solares a 70 familias rurales en el marco del programa Córdoba Vive Bien.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, realizó una visita oficial este miércoles al corregimiento El Salado para entregar oficialmente las mejoras habitacionales y los sistemas de energía renovable a un grupo selecto de campesinos de la región. Esta intervención directa busca validar el impacto tangible del programa gubernamental en la calidad de vida de los pobladores más alejados de los centros urbanos del departamento.

Impacto del programa Córdoba Vive Bien

La iniciativa denominada Córdoba Vive Bien ha logrado transformar la realidad cotidiana de exactamente 70 familias rurales que han recibido mejoras locativas integrales junto con la instalación de paneles fotovoltaicos en sus techos. Este conjunto de obras representa una inversión significativa en infraestructura básica y sostenibilidad energética para los sectores más vulnerables del territorio cordobés, consolidando un modelo de desarrollo inclusivo.

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Visita oficial en El Salado y testimonios

Nevis Martínez, jefa de hogar y una de las 70 beneficiarias, compartió con el mandatario departamental su profunda satisfacción al recibir mejoras estructurales en los pisos, la cocina y los baños de su residencia, espacios que ahora ofrece en mejores condiciones a su familia. Por su parte, Carmen, otra jefa de hogar recibida en el mismo recorrido, destacó la alegría de contar con una cocina y un baño completamente renovados, agradeciendo personalmente al gobernador la atención recibida en sus necesidades básicas.

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Estrategia de ahorro energético para campesinos

El mandatario explicó que la inclusión de paneles solares es un componente clave del proyecto, diseñado específicamente para garantizar que los campesinos reduzcan drásticamente sus costos operativos al evitar el pago de facturas de energía eléctrica tradicionales. Con esta tecnología, cada uno de los 70 hogares alcanzará un ahorro mensual cercano a los 60.000 pesos, liberando recursos económicos que las familias pueden destinarse a otras necesidades prioritarias.

Cobertura geográfica y cierre de intervenciones

El proyecto de mejoramiento de viviendas ha entrado en su etapa final, con 40 casas intervenidas en Ciénaga de Oro y 30 en Purísima, consolidando las 70 unidades prometidas desde el inicio de la gestión. Estas intervenciones combinadas con la eficiencia energética representan un hito importante en la política social del departamento, asegurando hogares dignos y sostenibles para las futuras generaciones.