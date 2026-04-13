Gobernadores exigen autonomía fiscal y recursos para impulsar el desarrollo regional

Encuentro en Rionegro reúne a gobernadores que buscan descentralización y recursos para proyectos de infraestructura, presentando un manifiesto al presidente electo.

Desde Rionegro, se reunieron los gobernadores del país, liderados por Andrés Julián Rendón, en una cumbre de alto nivel cuyo objetivo principal fue la creación de un manifiesto técnico y político. Este documento, que reúne propuestas estructurales, será entregado al presidente electo de la República con el propósito de definir el rumbo de las regiones durante el próximo cuatrienio. La iniciativa, que busca fortalecer la autonomía fiscal y asegurar recursos para proyectos de infraestructura de gran envergadura, se erige como un llamado crucial para transformar el modelo de gestión del país. El gobernador Rendón, en su rol como líder de la cumbre, ha sido enfático en señalar la necesidad de romper con el centralismo que, a su juicio, obstaculiza el desarrollo local y regional. La dependencia de las decisiones de Bogotá para la financiación de proyectos ha sido señalada como un freno al progreso, limitando la capacidad de las regiones para atender sus necesidades más urgentes.

El manifiesto presentado por los gobernadores, que demandaría al Gobierno Nacional un costo de 11 billones de pesos, busca que las regiones puedan disponer de 32 billones para gestionar sus propios destinos. Esta propuesta, respaldada por un bloque de gobernadores, alcaldes y congresistas, plantea una hoja de ruta de descentralización basada en tres pilares fundamentales. Para Antioquia, la autonomía financiera es esencial para la ejecución de proyectos de infraestructura vitales que han estado en fase de planeación durante años. El gobernador Rendón enfatizó que con una mayor autonomía financiera, se podrían materializar obras de alto impacto. La propuesta central de las regiones es que los recursos para estas obras provengan de fuentes fijas, como los impuestos, en lugar de depender de la discrecionalidad del Gobierno Nacional. El senador electo, explicó la importancia de que la normativa nacional evolucione para permitir este manejo administrativo. Tanto gobernadores como alcaldes esperan que este documento técnico y político sea la base para la hoja de ruta del próximo gobierno. Se subraya que la autonomía económica es crucial para enfrentar los desafíos de desarrollo social y seguridad en los territorios.

En el contexto político actual, se han registrado diversas reacciones y preocupaciones. El Centro Democrático, a través de Paloma Valencia, ha intensificado los contactos con el Gobierno para reforzar los esquemas de seguridad, ante amenazas recibidas. La aspirante ha confirmado que mantendrá sus eventos públicos a pesar de las intimidaciones. Asimismo, el Centro Democrático ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia sobre la intervención de la Nueva EPS. Paralelamente, se han reportado investigaciones en curso, como la de la Universidad de Antioquia sobre una presunta red criminal involucrada en fraudes en exámenes médicos, y el análisis de ANALDEX sobre el impacto del cierre comercial entre Colombia y Ecuador. Otros temas relevantes incluyen el cuestionamiento a la respuesta estatal ante amenazas a candidatos presidenciales, como el caso de Miguel Uribe Turbay y la intervención de la Nueva EPS. Estos eventos resaltan la complejidad del panorama político y la urgencia de abordar las problemáticas desde una perspectiva integral.





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