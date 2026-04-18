Gobernadores Presentan Manifiesto al Próximo Gobierno para Fortalecer la Relación Nación-Regiones

Los mandatarios seccionales de Colombia están elaborando un documento clave, el 'libro blanco', que entregarán a la próxima administración presidencial. El objetivo es tender puentes y corregir las descoordinaciones y la desconexión observadas entre el gobierno central y las entidades territoriales, buscando una gobernanza más cercana a las necesidades ciudadanas y un fortalecimiento de la descentralización.

Los actuales mandatarios seccionales se encuentran en la fase final de la confección de un ambicioso proyecto denominado “ libro blanco ”, un documento estratégico que será formalmente presentado al próximo gobierno. El propósito fundamental de esta iniciativa es abordar y rectificar los cortocircuitos y las desconexiones que se han manifestado en la relación entre la administración actual y los mandatarios locales.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien además ostenta la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos (FND), ha sido una voz preeminente en esta iniciativa, enfatizando la necesidad imperiosa de que el país adopte un enfoque mucho más cercano y sensible a las necesidades intrínsecas de las regiones.

La más reciente cumbre de gobernadores, un foro crucial para el diálogo y la concertación, dejó al descubierto las profundas inconformidades y sirvió para evidenciar la creciente grieta que, lamentablemente, dista de acercar a las regiones con el gobierno central.

Durante el transcurso del evento, los mandatarios territoriales tuvieron la oportunidad de presentar a los candidatos presidenciales un conjunto de reformas y propuestas concretas que, a su juicio, son indispensables para una gobernanza regional efectiva.

Estas demandas buscan fortalecer la institucionalidad, potenciar la competitividad y propulsar el desarrollo en cada rincón de Colombia, con el objetivo último de garantizar un progreso equitativo y sostenido para la nación.

En este contexto, Rafaela Cortés articuló una visión de país integral, pero subrayó la urgencia de que esta se materialice a partir de un nuevo ciclo gubernamental. Su llamado fue explícito: se requiere un acercamiento genuino y constante entre los mandatarios locales y la jefatura del Estado.

La gobernadora expuso con claridad: “Colombia necesita reconstruir la relación entre el Gobierno nacional y los territorios. El país ha sufrido las consecuencias de la desconexión, de la falta de diálogo y el debilitamiento de los canales institucionales. Cuando se rompe la comunicación entre la nación y las regiones, pierde Colombia, pierden los ciudadanos, pierden los territorios. Hoy necesitamos un espacio de país para escuchar, para comprender. Porque más allá de quién gane, debe quedar claro desde hoy que es necesario reconstruir relaciones, y por eso el mensaje es directo a un nuevo comienzo con un gobierno que escuche, un gobierno que dialogue. Un gobierno que entienda que las regiones no son ejecutoras pasivas sino aliadas estratégicas de la construcción del país, y esto nos lleva a un punto de fondo: la descentralización”.

En una línea argumental coherente, Cortés prosiguió detallando la necesidad de avanzar hacia un modelo de descentralización verdaderamente efectivo: “Colombia debe avanzar hacia una descentralización real que combine responsabilidades con autonomía y que permitan que las decisiones se tomen más cerca de la gente. Eso implica confianza en los territorios, pero también recursos y herramientas para responderle a la ciudadanía. Ese es uno de los grandes retos que tendrá quien asuma la presidencia de la República. Por eso la importancia de este espacio, porque no estamos aquí para debatir, para confrontar; este no es un escenario de disputa política sino de país, diseñado para que candidatas y candidatos puedan exponer con tranquilidad su visión, sus propuestas y plan de gobierno. Para que podamos conocer cómo entienden a Colombia, a sus regiones, cómo piensan trabajar con los departamentos y si son conscientes de las necesidades, los proyectos estratégicos, los desafíos y los retos que enfrenta cada territorio. Colombia necesita un presidente o presidenta que una, que convoque. Necesita un liderazgo serio, cercano, presente en el territorio, conectado con la gente en sus realidades y sus necesidades”.

Siguiendo esta misma premisa y con el firme propósito de salvaguardar la salud democrática del país, Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, subrayó la importancia capital de la escucha recíproca: 'esa es la garantía de la institucionalidad de Colombia. Si algo hemos tenido que defender en estos tres años de gobierno, es la garantía de la institucionalidad de Colombia, que es la que ha hecho que este país no se derrumbe gracias a la separación de poderes con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Altas Cortes. La independencia y la soberanía de los gobiernos subnacionales y locales. Vimos en estos días un episodio donde se amenazaba a la institucionalidad local, con la institucionalidad de los gobiernos subnacionales, tratando de emerger en una jerarquía que no existe ni en la ley ni en la Constitución'.

Asimismo, Tavera aportó una perspectiva crítica sobre la gestión reciente, aludiendo a la caótica situación experimentada en su propio departamento, Santander: 'Ustedes vieron recientemente el caos en nuestro departamento, Santander, por la falta de articulación y el gobernar a punta de decretos y en la no aplicación correcta del diálogo y la concertación entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales. Eso es lo que nos convoca. Los gobernadores no lo pueden hacer, pero la Federación Nacional de Departamentos, con su carácter de privado, puede enviar un mensaje. Ya hay quienes hablan hoy de que en Colombia estamos transitando hacia un nuevo bipartidismo, ya no el del Partido Liberal con el Partido Conservador, sino el de dos ideologías extremas que amenazan con la convivencia de este país. Y el llamado a la academia es: ¿Será que vamos a permitir que este país vuelva a un bipartidismo gobernado por la extrema y por el miedo, o realmente vamos a gobernar con la sensatez, las propuestas y con la ejecución que acabe con la desigualdad en este país y con el cierre de brechas que ha demostrado que el centralismo ha fracasado?'

El libro blanco representa, en este sentido, una herramienta fundamental para tender puentes y sentar las bases de un futuro más colaborativo y equitativo para Colombia





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