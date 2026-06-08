Gobernadores y diputados respaldan la creación de la Región Entidad Territorial y anuncian trámite de ley

En una cumbre nacional de Confadicol en Montería, gobernadores de Antioquia, Atlántico y Córdoba, junto a diputados de 29 departamentos, confirmaron su apoyo a la creación de la Región Entidad Territorial (RET) y al proceso de autonomía territorial que se llevará al Congreso la próxima semana. Los mandatarios criticaron el centralismo fiscal que concentra el 85% de los recursos en el nivel nacional y anunciaron una reforma constitucional para modificar artículos clave sobre competencias y distribución de recursos, con el objetivo de permitir que las regiones administren sus propios ingresos y ejecuten proyectos de impacto.

Está previsto que la próxima semana se inicie el trámite del proyecto de ley para la creación de la Región Entidad Territorial (RET) ante el Congreso de la República, paso necesario para convocar un referendo que podría realizarse durante las elecciones de octubre de 2027.

Este anuncio lo realizó Jesús Pérez, gerente de la Región Administrativa y de Planificación Caribe (RAP Caribe), durante la Cumbre Nacional de Mesas Directivas de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol), evento celebrado en la Corporación Club Campestre de Montería. En el encuentro, que contó con la presencia de los gobernadores de Córdoba, Antioquia y Atlántico, así como de diputados de todo el país, se confirmó el respaldo unánime a la iniciativa.

De los 96 diputados que conforman la Mesa Directiva de Confadicol, asistieron 86 en representación de 29 de los 32 departamentos, demostrando un amplio consenso político alrededor de la autonomía territorial. El gerente de RAP Caribe enfatizó la urgencia de aprobar la ley: necesitamos la aprobación de la ley lo antes posible, hemos recibido la ratificación del apoyo de los diputados del país y pronto presentaremos el proyecto de ley en la Comisión Primera para que la autonomía territorial escrita en la Constitución Nacional se materialice de una vez por todas.

El gobernador del Atlántico y presidente de la RAP Caribe, Eduardo Verano, centró su intervención en criticar el centralismo que, según dijo, ha dominado el país durante 200 años, concentrando el manejo del 85% de los recursos que se generan en las regiones en el Gobierno nacional. No podemos seguir así abriendo brechas socioeconómicas por falta de equidad en el manejo de los recursos.

Que nosotros seamos los generadores de riqueza y que la distribución sea inequitativa en la Nación hace que nuestras regiones sean cada vez más empobrecidas, lo que, a todas luces, es insostenible, destacó Verano, considerado el mayor promotor de la autonomía territorial en Colombia. Por su parte, el gobernador de Córdoba, anfitrión del evento, Erasmo Zuleta Bechara, denunció que el centralismo asfixiante obliga a los mandatarios locales a invertir gran parte de sus presupuestos y tiempo en viajes a Bogotá para gestionar proyectos que muchas veces no se concretan.

Más nos gastamos en viajes a Bogotá que los proyectos que conseguimos y mientras tanto seguimos subsistiendo de impuestos regresivos, anticuados porque nosotros en los departamentos dependemos de los vicios, del cigarrillo y el alcohol lo que no hace que avancemos, recalcó Zuleta. Verano complementó esta idea señalando la dualidad en la que se desenvuelven los gobernadores: por un lado luchan por mejorar la salud de los ciudadanos para generar bienestar y reducir costos, y por otro necesitan que la gente consuma más alcohol y cigarrillos para generar rentas fiscales.

El presidente de la Asamblea del Meta, Luis Suárez, subrayó que la autonomía territorial permitirá materializar proyectos de alto impacto que un departamento por sí solo no puede ejecutar. Por donde lo vea esto es positivo para todos. En el Meta y en todos los departamentos tenemos iniciativas, tenemos proyectos que necesitan el concurso de varios departamentos y eso se logra si concretamos la autonomía territorial, explicó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, además de respaldar la creación de la RET, propuso una reforma constitucional profunda para fortalecer la autonomía de los departamentos y avanzar hacia un modelo más descentralizado. Señaló que el camino hacia el desarrollo de las regiones pasa por modificar los artículos 298, 356, 357 y 358 de la Constitución Política, que regulan las competencias departamentales y la distribución de recursos públicos.

El objetivo central es replantear el modelo de centralización fiscal, otorgando a las entidades territoriales un papel más activo en la generación y administración de sus ingresos. Para lograr esta transformación, el gobernador anticipó que impulsará un Acto Legislativo que busque reequilibrar el poder entre el nivel nacional y las regiones, con el fin de superar las desigualdades estructurales que, según múltiples voces en la cumbre, han perpetuado la pobreza y el subdesarrollo en amplias zonas del país.

La cumbre de Confadicol, por tanto, se erige como un hito en la discusión sobre la descentralización en Colombia, reuniendo a líderes departamentales que coinciden en la necesidad urgente de reformar el marco constitucional y legal para permitir una mayor autonomía fiscal y administrativa de las regiones. El respaldo mayoritario de los diputados y la unanimidad de los gobernadores asistentes fortalecen la iniciativa, que busca no solo crear una nueva región administrativa en el Caribe, sino sentar un precedente para una reforma integral del Estado colombiano





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Autonomía Territorial Región Entidad Territorial Descentralización Centralismo Fiscal Reforma Constitucional Confadicol RAP Caribe Gobernadores De Colombia Distribución De Recursos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Homicidio de hombre con antecedentes por control territorial en BarranquillaUn hombre de 37 años, identificado como Torrecilla García, fue asesinado a tiros por dos hombres en motocicleta. La víctima tenía 14 anotaciones judiciales y pertenecía a la banda Los Costeños. El crimen estaría relacionado con disputas territoriales por venta de drogas y extorsiones entre Los Costeños y Los Pepes.

Read more »

Grupos criminales han tenido una expansión territorial del 36% y fortalecieron sus capacidades en un 87%Bajo la política de paz total del presidente Petro, ha aumentado el número de zonas de difícil acceso para la Fuerza Pública, las mismas en las que se mant...

Read more »

Recuperar el control territorial y fortalecer las Fuerzas Militares, prioridades en seguridadEL NUEVO SIGLO consultó a dos expertos en seguridad para analizar cuáles son los desafíos que enfrenta el país en este tema de cara a la segunda vuelta presidencial.

Read more »

Proyecto de ley para crear la RET iniciará trámite en el Congreso la próxima semanaDiputados y gobernadores del país ratifican respaldo a la creación de la Región Entidad Territorial.

Read more »