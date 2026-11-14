Gobierno Abelardo de la Espriella impulsa Metro y seguridad en Bogotá tras 100 días

El presidente Abelardo de la Espriella anunció inversiones millonarias para el Metro de Bogotá y una operación de seguridad que dejó 172 capturas en los primeros 100 días de gestión.

El presidente Abelardo de la Espriella ha consolidado una agenda activa de intervención y financiamiento en la capital y su área metropolitana durante los primeros cien días de su mandato. Esta etapa, que concluyó el 15 de noviembre, se ha caracterizado por una estrecha coordinación con las autoridades locales y anuncios concretos dirigidos a mejorar la infraestructura, la seguridad y el bienestar social en Bogotá y Cundinamarca. La administración nacional ha priorizado la continuidad de grandes obras como el Metro, la financiación vial y la lucha contra la delincuencia organizada.

Financiamiento histórico del Metro de Bogotá

El compromiso del Ejecutivo Nacional con el proyecto del Metro de Bogotá ha sido un pilar fundamental de esta etapa inicial de gobierno. La relación bilateral entre el palacio de Nariño y la Alcaldía de Bogotá se estableció formalmente el 25 de agosto, mediante una reunión entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán. En ese encuentro se definió una hoja de ruta para el trabajo conjunto, buscando alinear los recursos nacionales con las necesidades urbanísticas de la ciudad.

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El 2 de septiembre, el jefe de Estado realizó una inspección presencial en las obras de la primera línea del Metro, reafirmando públicamente el respaldo financiero de la Nación para su ejecución. Este gesto simbólico fue respaldado por datos concretos anunciados el 28 de octubre, cuando el presidente reveló que el presupuesto nacional de 2027 incluye una asignación de 1,9 billones de pesos específicamente para el proyecto del Metro.

Además de la primera línea, la cartera de inversión se extiende a otras fases críticas. El gobierno ha asegurado la financiación completa de los estudios y diseños correspondientes a la línea cuatro. Asimismo, se ha comprometido la gestión de 450.000 millones de pesos para la construcción del corredor Suba-Cota, una vía estratégica para descongestionar el transporte en el norte de la capital.

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Operaciones de seguridad y reducción del delito

La seguridad ciudadana ha sido otra área de actuación prioritaria, destacando la ejecución de la Operación Kratos en Bogotá. Según el balance oficial presentado por el gobierno, esta intervención de seguridad dejó como resultado 172 capturas de sospechosos y 114 allanamientos en viviendas y establecimientos. Las fuerzas del orden lograron la incautación de un arsenal significativo que incluía armas de fuego, granadas y grandes cantidades de estupefacientes.

Tras el éxito de esta operación, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la implementación de consejos de seguridad mensuales con el objetivo de mantener la presión sobre las estructuras delincuenciales. Estas acciones se enfocarán de manera focalizada en localidades históricamente afectadas por la violencia y el crimen organizado, tales como Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar. La estrategia busca consolidar el control territorial y restablecer la paz social en estos sectores.

Inversiones en salud, vivienda y medio ambiente

Paralelamente a los proyectos de infraestructura y seguridad, el gobierno destinó recursos considerables a sectores sociales clave. Se asignaron 10.845 millones de pesos para la dotación del Hospital La Victoria, fortaleciendo la red de salud pública. Estos fondos también respaldan proyectos interconectados con el Hospital San Juan de Dios y la iniciativa Bogotá Bio, buscando modernizar la atención médica y mejorar la biodiversidad urbana.

En el ámbito de la calidad de vida, se inició la revisión de 570 mejoramientos pendientes registrados desde 2023. Además, se comprometió la movilización de cerca de 146.000 millones de pesos procedentes del Fondo Verde para el Clima. Esta inversión está destinada a la protección de páramos y fuentes hídricas, garantizando la sostenibilidad ambiental de la región centro del país.

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Visión a largo plazo y Plan Nacional de Desarrollo

La proyección a futuro se materializó el 26 de octubre con la presentación de un portafolio preliminar de 34 proyectos para Bogotá y Cundinamarca por parte del Departamento Nacional de Planeación. Este paquete de iniciativas cuenta con una inversión indicativa de 71,2 billones de pesos, abarcando áreas como movilidad, infraestructura, educación y protección ambiental.

Estos anuncios se alinean con el borrador de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. El documento propone intervenciones en cinco corredores viales nacionales conectados con Bogotá, el fortalecimiento del transporte público y la ampliación de la capacidad aeroportuaria de la Región Centro. Así mismo, se avanzan programas de vivienda y saneamiento ambiental, consolidando una visión de desarrollo integral para la capital.