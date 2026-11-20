El presidente Abelardo de la Espriella propone adelantar un año la inauguración de la Autopista Norte, fijando la fecha para finales de 2030, en evento con autoridades de Cundinamarca y Bogotá.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este viernes 20 de noviembre en Bogotá una modificación estratégica al cronograma de ejecución de los Accesos Norte II, proponiendo la entrega de la obra un año antes de lo previsto inicialmente. Esta decisión busca optimizar la conectividad vial entre la capital y los municipios de la Sabana, consolidando el compromiso institucional para evitar nuevas demoras en el proyecto.

Antecedentes del Proyecto Accesos Norte II

El proyecto Accesos Norte II comprende un total de 17,96 kilómetros distribuidos en tres corredores estratégicos que buscan solucionar la saturación vehicular y mejorar la movilidad regional. La inversión estimada para la construcción asciende a $1,9 billones, con un plazo de ejecución original de 66 meses programado para finalizar a finales de 2031.

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La concesión de esta megaobra está a cargo de la empresa Ruta Bogotá Norte S.A.S., mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tiene la responsabilidad directa de supervisar el avance y garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos. Tras cuatro años de停滞 debido a trámites pendientes, el contrato de concesión se firmó en abril de 2022, marcando el inicio formal de la etapa de planificación e intervención.

Detalles Técnicos de la Intervención Vial

La ampliación de la Autopista Norte se ejecutará en un tramo específico de 5,8 kilómetros, comprendido entre las calles 191 y 245 en Bogotá. El diseño ingenieril contempla la creación de seis carriles por sentido de circulación, cinco de los cuales serán exclusivos para el tránsito mixto de vehículos particulares y de carga.

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Un elemento diferenciador del proyecto es la construcción de un carril dedicado exclusivamente para el sistema de transporte masivo TransMilenio, el cual se extenderá desde la calle 191 hasta la calle 235. Adicionalmente, la obra incluye la creación de 11,6 kilómetros de ciclorrutas, andenes pavimentados en ambos costados de la vía y la edificación de seis puentes peatonales para facilitar la integración urbana.

El diseño también incorpora adecuaciones hidráulicas significativas y pasos específicos para la fauna en el sector crítico de los humedales Torca y Guaymaral, demostrando un enfoque integral que considera tanto la movilidad como la conservación ambiental de la zona.

Respaldo Institucional y Cronología Acelerada

El gobernador de Cundinamarca, Rey Gadea, participó activamente en el evento del viernes 20 de noviembre para ratificar el respaldo institucional al proyecto, enfatizando la urgencia de que las obras avanzaran sin aplazamientos adicionales. Durante su intervención, destacó que la intervención entre las calles 191 y 245 es vital para ampliar la capacidad de uno de los principales corredores de entrada y salida de la ciudad.

El presidente Abelardo de la Espriella propuso formalmente adelantar la entrega de la obra a finales de 2030, requiriendo una articulación estricta entre la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y los contratistas. El alcalde Carlos Fernando Galán respaldó esta coordinación interinstitucional, señalando que la colaboración directa será clave para resolver las dificultades operativas y evitar nuevas suspensiones.

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Las obras ya habían comenzado formalmente en octubre, momento en que se puso en marcha la intervención en el costado oriental de la autopista a la altura de la calle 245. El encuentro de noviembre sirvió para reafirmar el compromiso de todas las entidades ante la ciudadanía y asegurar la continuidad logística de los trabajos.

Impacto Logístico, Ambiental y en la Calidad de Vida

El impacto operativo del proyecto se evidencia en los datos de movilidad actuales, donde por este tramo se realizan más de 280.000 viajes diarios. Además, circulan cerca de 700.000 toneladas de alimentos al año que llegan a la capital, destacando que Cundinamarca aporta el 42% de los alimentos que consume Bogotá, lo que subraya la importancia de esta vía para la seguridad alimentaria.

El obstáculo principal que frenó el avance durante cuatro años fue la autorización ambiental para intervenir la franja de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó su aval en agosto de 2026, permitiendo superar esta barrera legal y avanzar hacia la etapa constructiva plena.

Accesos Norte II incluye además una segunda calzada en la carrera Séptima entre las calles 201 y 245, y la construcción de la variante Perimetral de Sopó, de 7,2 kilómetros. Esta variante busca mejorar la conexión regional y sacar parte del tránsito de carga del centro del municipio, beneficiando a habitantes de Chía, Cajicá, Tocancipá, Zipaquirá y Sopó, así a los 25.000 estudiantes que se desplazan diariamente por este corredor.