Gobierno acelera diálogo sociojurídico con Clan del Golfo en plena campaña electoral

La decisión del presidente Gustavo Petro de acelerar, en la recta final de su mandato, este diálogo sociojurídico obliga al país a formular preguntas incómodas, pero inevitables. No porque Colombia deba renunciar a la búsqueda de la paz —que es un objetivo legítimo y necesario—, sino porque ningún proceso de sometimiento puede ni debe construirse al margen del Estado de derecho.

El Gobierno acelera el diálogo con el Clan del Golfo en plena campaña electoral, mientras persisten dudas sobre su real voluntad de sometimiento. A menos de un mes del inicio de la concentración de 400 combatientes del Clan del Golfo en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, la decisión del presidente Gustavo Petro de acelerar, en la recta final de su mandato, este diálogo sociojurídico obliga al país a formular preguntas incómodas, pero inevitables.

No porque Colombia deba renunciar a la búsqueda de la paz —que es un objetivo legítimo y necesario—, sino porque ningún proceso de sometimiento puede ni debe construirse al margen del Estado de derecho





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