Gobierno acelera implementación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de combatientes

La orden de acelerar la implementación de las ZUT de combatientes, a tres meses de terminar su mandato y en plena campaña electoral, despertó cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones del presidente Gustavo Petro, pues pretende concentrar a unos delincuentes sin tener el marco legal para desmovilizarlos.

La orden de acelerar la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de combatientes, a tres meses de terminar su mandato y en plena campaña electoral, despertó cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones del presidente Gustavo Petro, pues pretende concentrar a unos delincuentes sin tener el marco legal para desmovilizarlos.

La controversia se desató luego de una reunión el pasado 13 de mayo, en la que participaron el jefe de Estado; el comisionado de Paz, Otty Patiño; y los principales coordinadores de las mesas de ‘paz total’ que siguen activas: Armando Novoa, Isabel Zuleta, Carlos Erazo, Mauricio Silva, Gloria Quiceno, Álvaro Jiménez, Fabio Cardozo, Camilo Pineda y Alexánder Castillo. En la cita, realizada en Bogotá, hicieron un balance de los procesos y sus dificultades, tras lo cual Petro emitió una orden: ‘Avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco ZUT (de siete pactadas hasta ahora), definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados’





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