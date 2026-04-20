Gobierno activa plan de protección para Alejandro Char tras amenazas contra su vida

Ante las denuncias de un plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, el Gobierno Nacional ofrece recompensa y activa labores de inteligencia para garantizar su seguridad y la de su familia.

El Gobierno Nacional ha tomado medidas inmediatas ante la grave denuncia realizada por el alcalde de Barranquilla , Alejandro Char , quien informó a través de sus canales oficiales sobre la existencia de un plan estructurado para atentar contra su integridad física y la de su núcleo familiar.

Tras recibir reportes directos de la Policía Nacional, el mandatario local hizo un llamado urgente a los organismos de seguridad y a las autoridades judiciales del país para que actúen con la mayor contundencia posible, exigiendo garantías mínimas para continuar con sus labores administrativas y de gestión en la capital del Atlántico. Como respuesta, se han activado de manera inmediata todas las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública, estableciendo una mesa de trabajo articulada con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el objetivo de blindar la seguridad del burgomaestre y desmantelar cualquier grupo criminal que pretenda desestabilizar el orden público en la región. En un pronunciamiento oficial, el Ejecutivo nacional condenó categóricamente cualquier forma de violencia dirigida hacia los líderes regionales y locales, calificando estos actos como una agresión directa contra la institucionalidad democrática del país. El Gobierno ha ofrecido una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a quien suministre información veraz y efectiva que permita prevenir atentados y dar con la captura de los autores intelectuales y materiales de esta amenaza. Esta situación se enmarca en un contexto de alta tensión nacional, luego de que el alcalde Char expresara recientemente fuertes críticas hacia la política de Paz Total del Gobierno actual, tras constatar la cruda realidad de varios barrios barranquilleros donde la extorsión mantiene a los ciudadanos confinados en sus propios hogares, sumiendo a las comunidades en un estado de temor constante y zozobra ante el avance de las organizaciones delincuenciales. La preocupación por la seguridad en el país ha escalado a niveles críticos, especialmente al considerar los antecedentes recientes de amenazas contra figuras prominentes de la política colombiana, tales como Abelardo De La Espriella, la senadora Paloma Valencia y el senador Iván Cepeda. Estos incidentes, que han incluido la recepción de amenazas directas mediante coronas fúnebres y otros métodos intimidatorios, han puesto en alerta incluso a organismos internacionales. El Gobierno de los Estados Unidos ha hecho un llamado formal al Estado colombiano para que garantice la seguridad y el correcto desarrollo de los procesos electorales y la vida pública, citando como precedente histórico el trágico homicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La situación actual exige una respuesta estatal contundente para evitar que la violencia política continúe socavando los pilares democráticos, mientras la ciudadanía y los observadores esperan resultados concretos de las investigaciones en curso para identificar a los responsables de esta arremetida contra el alcalde Alejandro Char





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