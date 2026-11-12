Gobierno alerta por El Niño y reserva hídrica en Colombia

El Gobierno de Colombia advierte que El Niño persistirá hasta 2027. Se pide ahorro energético urgente por la baja en reservas hídricas del SIN y riesgo eléctrico.

El fenómeno meteorológico El Niño mantiene en estado de alerta a las autoridades colombianas, con proyecciones que indican su permanencia hasta el segundo semestre de 2027. Aunque las precipitaciones podrían normalizarse gradualmente a partir de mayo, el Gobierno Nacional ha advertido sobre los riesgos críticos que persisten para las reservas de agua y la estabilidad del suministro eléctrico nacional.

Perspectivas Climáticas y Duración del Fenómeno

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) establece en su última actualización que existe una probabilidad del 61% de que El Niño continúe activo hasta mayo de 2027. Este dato sitúa al país en una situación prolongada de estrés hídrico y térmico que requiere atención inmediata por parte de la población y las entidades sectoriales.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) precisa que las temperaturas superiores a lo habitual y las menores precipitaciones se mantendrán vigentes. Se identifican diciembre de 2026 y enero de 2027 como los meses más críticos para la región. Es fundamental entender que El Niño no implica la ausencia total de lluvia, sino una alteración significativa en los patrones de la segunda temporada pluvial de noviembre.

Déficit Hídrico y Estado de los Embalses

Las reservas hídricas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) registraron un nivel del 78,74% de su volumen útil con corte al 11 de noviembre. Esta cifra se sitúa por debajo de la meta que el Gobierno de Colombia había establecido para superar el 80% antes del 30 de noviembre. El indicador refleja una tensión importante en la capacidad de almacenamiento de agua para la generación hidroeléctrica.

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Los aportes hídricos actuales representan solo el 55,49% de la media histórica. Esta reducción drástica en el volumen de agua que llega a los embalses limita la flexibilidad operativa del sistema. El operador del sistema eléctrico, XM, mantiene un seguimiento estricto de estos indicadores junto con el comportamiento de la demanda y la disponibilidad de generación para asegurar la continuidad del servicio.

Impacto Regional y Medidas de Mitigación

El impacto climático se distribuye de manera heterogénea en el territorio. Se prevé un déficit de lluvias continuo en departamentos como Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y sectores de Antioquia. Por el contrario, Cauca, Nariño y el sur de Chocó experimentarían precipitaciones por encima de los niveles normales, mientras que regiones caribeñas y del Eje Cafetero sufrirán episodios de calor extremo.

Para garantizar el suministro, el Ministerio de Minas y Energía, a través del Plan Energía YA, ha coordinado múltiples acciones estratégicas. Se ha aprovechado toda la capacidad del embalse de Hidroituango y se ha programado la mantenimiento de las centrales de Chivor y Guavio de forma escalonada para evitar paralisaciones simultáneas. Además, se amplió la capacidad para importar gas por Cartagena.

Llamado al Ahorro y Continuidad Operativa

El sector privado también participa en la estabilidad del mercado. El Gobierno respaldó un crédito de hasta $1,2 billones para que Air-e continúe prestando el servicio de energía. Mientras tanto, el tablero de seguimiento de la XM reportó que el consumo de energía disminuyó en promedio 53 GWh-día durante la última semana frente a la demanda de referencia.

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La campaña Recursivos por naturaleza exhorta a hogares y empresas a reducir el consumo entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. Este período concentra la mayor demanda eléctrica del día. Aunque el fenómeno se debilitará en el primer trimestre de 2027 con una probabilidad del 79%, los efectos sobre los ríos y la recuperación de los caudales podrían extenderse hasta el segundo semestre de 2027.