El presidente confirma que los productos de la canasta familiar están exentos del IVA. El Ministerio de Hacienda ajusta tarifas fiscales para proteger el presupuesto nacional.

El mandatario nacional hizo una declaración explícita durante su alocución por los 100 días de gestión administrativa, asegurando que los productos que conforman la canasta familiar estarán completamente exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado. Esta decisión inmediata busca mitigar el impacto inflacionario en las familias y garantizar el acceso a alimentos básicos sin cargas tributarias adicionales.

Decisiones sobre Exenciones Tributarias

Tras revisar detenidamente los análisis técnicos, el jefe de Estado ordenó a los funcionarios del Ministerio de Hacienda ajustar la propuesta fiscal original. El objetivo era proteger la canasta básica mientras se alcanzaba la meta de recaudación estatal, reconociendo que ello exigiría un esfuerzo financiero mayor por parte del gobierno central para equilibrar las cuentas públicas.

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Posiciones del Gobierno Central

El mandatario fue enfático al declarar que su administración no impondrá el impuesto del 19 por ciento sobre los productos de la canasta familiar. Tampoco se promoverán nuevas cargas tributarias de este tipo sobre el sector agropecuario, una medida clave para apoyar a los productores locales. Su postura es firme: si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, el gobierno está dispuesto a acogerla sin inconvenientes.

Ajustes en la Tarifa General Fiscal

Actualmente, el Ministerio de Hacienda está evaluando seriamente la posibilidad de reducir la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado. Los técnicos están estudiando si es viable bajar la tasa actual del 19 por ciento a un 18 por ciento e incluso a un 17 por ciento. Este movimiento busca equilibrar la necesidad de ingresos fiscales con la carga tributaria que recae sobre la economía general y los consumidores.

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Impacto en Proyectos Legislativos

La Ley de Rescate propone un recorte presupuestal de más de 23 billones de pesos, lo que representa una medida estructural importante para las finanzas públicas. El gobierno seguirá trabajando para que este recorte llegue a alcanzar una reducción del 40 por ciento. Este esfuerzo legislativo complementa las decisiones ejecutivas sobre los impuestos a los alimentos.

Conflictos sobre Impuestos Agropecuarios

El proyecto de ley inicial planteaba la imposición del IVA del 19 por ciento a productos específicos del campo, como el café, el tomate o la zanahoria. Sin embargo, la intervención directa del presidente y la instrucción para proteger el sector han dejado estas medidas pendientes. La protección de estos commodities agrícolas es prioritaria para evitar efectos secundarios en los precios al consumidor final.