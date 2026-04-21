Gobierno anuncia apoyo integral y beneficios económicos para familias de uniformados fallecidos en Putumayo

El Ministro de Defensa se reunió con familiares de 69 militares y policías fallecidos en Puerto Leguízamo para oficializar la entrega de pensiones, subsidios de vivienda y programas educativos, reiterando la importancia de evitar intermediarios.

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, lideró un encuentro virtual de suma importancia con los familiares de los 69 uniformados pertenecientes a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional que perdieron la vida trágicamente en Puerto Leguízamo, Putumayo .

El objetivo central de esta reunión fue comunicar de manera oficial, clara y detallada los beneficios, reconocimientos y auxilios económicos a los que tienen derecho los deudos, buscando ofrecerles un acompañamiento institucional durante su proceso de duelo. Durante la sesión, el jefe de la cartera de Defensa subrayó que cada núcleo familiar, conforme al registro previo realizado por los uniformados en sus formularios institucionales, será acreedor al pago de la Pensión de Supervivencia, la cual se hará efectiva una vez se completen los trámites legales y los tiempos administrativos estipulados para el reconocimiento de los beneficiarios. El ministro fue enfático al señalar que, aunque el apoyo económico no compensará la irreparable pérdida de sus seres queridos, estas medidas buscan mitigar la carga financiera que recae sobre estos hogares, dado que muchos de los fallecidos eran el sustento principal de sus familias. Como parte integral de esta ayuda, se anunció la asignación de cerca de 165 millones de pesos por concepto de indemnizaciones directas. Asimismo, a través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, bajo el modelo del Fondo de Solidaridad, se gestionarán soluciones habitacionales. Es relevante destacar que siete de los 69 uniformados ya habían accedido a beneficios de vivienda, los cuales serán revisados para garantizar la protección patrimonial de sus familias sobrevivientes. La Corporación Matamoros también desempeñará un rol crucial, al incluir a los descendientes de los fallecidos en el programa Hijos de Honor, cubriendo gastos académicos y de manutención para asegurarles un futuro prometedor. Un punto de especial relevancia en la alocución del ministro fue la advertencia directa contra los tramitadores. El funcionario solicitó a las familias no recurrir a intermediarios externos, ya que estos actores suelen aprovecharse de la vulnerabilidad y el dolor de los afectados para cobrar comisiones indebidas. El Ministerio ha impartido instrucciones precisas a todas las unidades militares y policiales para que brinden atención preferencial, transparente y gratuita, acompañando personalmente a cada familia en cada etapa de los procesos burocráticos. Adicionalmente, el Estado ha preparado una serie de actos solemnes, que incluyen la entrega de medallas y ceremonias conmemorativas, diseñadas para exaltar la memoria, la vocación de servicio y el sacrificio de estos héroes de la patria que dieron su vida por la seguridad y el bienestar de todos los colombianos. Este despliegue de apoyo institucional busca reafirmar que, ante la tragedia, las instituciones mantienen un compromiso inquebrantable con quienes entregaron todo por el país





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