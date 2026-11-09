Gobierno anuncia Ley de Rescate Económico con reformas fiscales en Colombia

El gobierno colombiano presenta una nueva propuesta de Ley de Rescate Económico que busca reducir el gasto público y aumentar el recaudo tributario mediante cambios en el IVA y parafiscales para enfrentar la crisis fiscal.

El Gobierno de Colombia ha presentado su exposición de motivos para la nueva Ley de Rescate Económico, una propuesta legislativa que afirma romper con la "receta tradicional" utilizada históricamente para satisfacer el constante aumento de los ingresos estatales. Esta iniciativa se estructura sobre seis pilares fundamentales diseñados para abordar el desequilibrio fiscal del país: la reducción del tamaño del Estado, la implementación del EfectIVA, ajustes a los impuestos sobre la renta, la introducción de estímulos tributarios para las empresas, la atracción de capitales externos y el fortalecimiento de la regla fiscal junto con una mejor administración tributaria.

Medidas de reducción del Estado y gasto público

El documento oficial reconoce explícitamente la necesidad de reducir el despilfarro del gasto público y aplaude que estas medidas figuren en el paquete propuesto. Entre las acciones concretas se incluye un recorte significativo del cincuenta por ciento en los contratos de prestación de servicios y una reducción del veinte por ciento en la nómina del sector público. Aunque estas medidas representan un paso en la dirección correcta, los analistas y críticos señalan que resultan tímidas frente a la magnitud del actual desequilibrio fiscal.

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Para lograr un impacto real, se requiere un esfuerzo más ambicioso que impulse la supresión o fusión de entidades y dependencias administrativas redundantes. Se citan ejemplos evidentes de burocracia innecesaria, como las transformaciones de Colciencias, Coldeportes y Colcultura, las cuales funcionaban razonablemente bien como dependencias del Ministerio de Educación antes de ser convertidas en ministerios por separado. Esta reestructuración no necesariamente mejoró sus resultados operativos, pero sí aumentó considerablemente la burocracia y los costos administrativos.

Críticas al Ministerio de Justicia y superintendencias

El análisis de la propuesta también apunta a instituciones específicas que podrían ser reestructuradas o eliminadas para ahorrar recursos. El Ministerio de Justicia es citado como un caso relevante, dado que la Rama Judicial es autónoma y cuenta con sus propios órganos de administración y control. En la práctica, gran parte de las funciones actuales del Ministerio están relacionadas con la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, una tarea que no requeriría necesariamente la existencia de un ministerio completo.

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Situación similar se observa en varias superintendencias, cuyas funciones de inspección y vigilancia podrían agruparse sin sacrificar su capacidad operativa. Entre estas entidades se incluyen la Superintendencia del Subsidio Familiar, Notariado y Registro, Vigilancia y Seguridad Privada, y Economía Solidaria. La consolidación de estas funciones permitiría una administración más eficiente, reduciendo la duplicidad de esfuerzos y optimizando el uso de los recursos públicos disponibles.

Aumento de cargas tributarias y retorno de parafiscales

Lo que realmente se considera tradicional en la propuesta es el enfoque en el aumento del recaudo mediante mayores tarifas y la ampliación de las bases gravables. La reforma contempla impuestos de renta más altos para las personas naturales, con retenciones que comienzan a aplicar desde ingresos mensuales de 3,4 millones de pesos. Además, se propone un aumento del impuesto sobre las ventas al diecinueve por ciento para diversos bienes, lo que impactará directamente en el costo de la vida de los consumidores.

Un aspecto particularmente controvertido es el regreso de las cotizaciones parafiscales, donde las empresas deberán pagar 13,5 puntos porcentuales por cada trabajador que devengue más de tres salarios mínimos. Este mecanismo tiene un resultado conocido: la clase media pagará más impuestos por distintos conceptos y las empresas enfrentarán mayores costos laborales. Se critica que esta medida castiga el ingreso formal, encarece la contratación y desestimula la inversión privada.

Alternativas fiscales y venta de activos estatales

La propuesta utiliza el argumento de un desastre inminente, advirtiendo que si no se aprueba la reforma, el país entrará en default. Sin embargo, se sostiene que las amenazas no sustituyen una política fiscal responsable ni generan confianza real en los mercados. Se sugiere que una verdadera receta no tradicional debería considerar medidas adicionales, como la venta de activos de la Nación.

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Entre los activos que podrían ser enajenados se mencionan infraestructuras como ISA y las participaciones del Grupo Bicentenario. La premisa central es que el país no necesita un Estado empresario, burocrático y glotón, sino uno limitado, eficiente y capaz de garantizar las condiciones para que el sector privado produzca, invierta y cree empleo. Se concluye que la crisis fiscal no se resuelve estrangulando a los contribuyentes, sino reduciendo el gasto improductivo y recuperando el crecimiento económico, lo cual permitirá regresar a una senda sostenible de endeudamiento.