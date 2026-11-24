La Gobernadora del Meta confirma 23 heridos por ataque al edificio gubernamental en Villavicencio y anuncia recompensa de 150 millones de pesos tras atribuir la autoría al Frente 39 de las Farc.

La gobernadora Delia Soto confirmó que el atentado con explosivo contra la sede de la Gobernación en Villavicencio fue atribuido a una unidad militar del Frente 39 de las Farc, conocida como la Columna Milenium. Este ataque armado contra el edificio administrativo de la entidad regional dejó como saldo 23 personas lesionadas, todas ellas pertenecientes a la empresa de vigilancia encargada de la seguridad en el complejo gubernamental. La mandataria departamental destacó que, afortunadamente, no se registraron fatalities durante la operación terrorista, aunque las heridas de los efectivos de seguridad requieren atención médica inmediata.

Detalles del atentado en la Gobernación

El vehículo bomba impactó directamente las instalaciones del gobierno departamental en la ciudad de Villavicencio durante las primeras horas del día lunes. La gobernadora indicó que la prioridad absoluta de su administración en este momento es la atención y el bienestar de las víctimas del ataque, quienes fueron trasladadas a centros de salud para recibir tratamiento especializado. La cifra oficial de 23 heridos fue verificada personalmente por la funcionaria pública, quien enfatizó que la agresión no solo busca dañar las infraestructuras estatales, sino también desestabilizar la política de seguridad implementada por el presidente de la república.

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Recompensa de 150 millones para capturar autores

Para garantizar la identificación y captura de los responsables materiales e intelectuales del ataque, el Departamento del Meta ha anunciado una recompensa conjunta de 150 millones de pesos. Esta iniciativa financiera fue articulada en colaboración directa con la Alcaldía de Villavicencio y cuenta con el respaldo de toda la Fuerza Pública desplegada en la región. Las autoridades nacionales han movilizado recursos estratégicos que incluyen aviones de la Fuerza Aérea, unidades de inteligencia especial y grupos tácticos del Ejército Nacional para rastrear a los perpetradores.

Nuevas hipótesis sobre los autores del ataque

Informes recientes de inteligencia indican que los autores del ataque son disidencias de las Farc, específicamente vinculadas al Frente 39. Estas disidencias habrían llegado al departamento del Meta, trayendo personal externo desde el Cauca para fortalecer sus operaciones criminales. La gobernadora señaló que existen indicios de que los sospechosos se encuentran desplazándose hacia el sur, en dirección a Puerto Gaitán, zona donde supuestamente se preparó el vehículo bomba utilizado en el peaje Pipiral hace unos días.

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Impacto en la seguridad y próximas medidas

Ante la pregunta sobre por qué atacaron en horario laboral, la gobernadora Delia Soto explicó que el objetivo era intimidar a la ciudadanía y a las instituciones del Estado. El ataque ocurrió cuando gran parte del comercio ya había cerrado, pero las oficinas gubernamentales mantenían operatividad plena con funcionarios trabajando hasta altas horas de la tarde. El gobierno departamental mantiene la estrategia de seguridad actual, asegurando que las operaciones militares contra los corredores de narcotráfico están empezando a surtir efecto y a presionar a estos grupos criminales.

Compromiso institucional y visita presidencial

El presidente de la república, Gustavo Petro, viajará a Villavicencio este martes tras el atentado contra la Gobernación para coordinar acciones de seguridad. Durante su visita oficial, el mandatario evaluará la situación en la región y reafirmará el compromiso del Estado colombiano con la protección de sus ciudadanos y la reconstrucción institucional. La gobernadora reiteró que las operaciones están golpeando los corredores de los grupos armados, quienes se sienten cada vez más acorralados por la presencia del Ejército en la zona.