El gobierno colombiano evalúa si mantiene estables los precios de los combustibles para diciembre 2026. La decisión impacta el déficit fiscal del FEPC y la deuda nacional.

El Gobierno nacional se encuentra en un momento crítico de definición sobre el futuro inmediato de los combustibles en Colombia. Al frenar en octubre de 2026 el ajuste anunciado de $46 por galón en la gasolina corriente y mantener estable el diésel, la administración asumió los costos fiscales para evitar traslados inmediatos al consumidor.

Esta medida extendió los subsidios a los combustibles, aumentando el déficit del galón de gasolina a $15.886 y manteniendo el del diésel en $11.310. La decisión generó ahorros mensuales de $200.000 millones para la población, pero consolidó un modelo de subsidios que ningún gobierno anterior ha querido modificar o eliminar por su impacto político y social.

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Evaluación fiscal y deuda del FEPC

La continuidad de esta estabilidad durante el último mes de 2026 está sujeta a la evaluación que haga el Gobierno a finales de noviembre. Esta decisión dependerá del comportamiento del mercado internacional del petróleo y de la disponibilidad de recursos fiscales. No hay una confirmación oficial de que los combustibles vayan a subir en diciembre, pero los indicadores financieros sugieren una presión creciente.

Según análisis publicados en la cuenta de X de expertos financieros, de seguir el actual escenario sin implementar ajustes al diésel, la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) cerraría este año sobre los $14,6 billones. El presidente del gremio, David Jiménez, alertó que las medidas propuestas podrían generar un incremento de hasta $2.328 por galón de gasolina corriente una vez entren en vigor todos los cambios tributarios.

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Jiménez señala que al incorporar los ajustes ordinarios por inflación, el aumento total frente al precio actual podría ubicarse entre $3.178 y $4.906 por galón para 2029. Esto representa un incremento de entre el 19,7 % y el 30,4 %. En el caso del diésel, se proyecta un aumento constante y un total, incluyendo inflación, de entre $982 y $1.992 por galón para 2029.

Presión sobre los recursos del Estado

Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, confirmó que la brecha en el precio del diésel sigue siendo el principal detonante del déficit del FEPC. Mientras que la gasolina ya superó su fase deficitaria, el diésel registró un rezago de $7.545 por galón frente a su valor de referencia, concentrando la totalidad de la presión fiscal sobre el mecanismo de estabilización.

El directivo de la petrolera proyecta una acumulación total del fondo de entre $12,7 y $18,2 billones al finalizar el año. Esto contrasta con lo publicado en su firma que indica que el déficit cerrará el año entre $13 y $14 billones, según lo que ocurra en diciembre. El experto agregó que el Gobierno sí o sí deberá tomar decisiones de este año se asignaron apenas unos $9,6 billones para cubrir los subsidios.

De no tomar medidas correctivas, la deuda va a estar muy por encima de ese monto. El experto explicó que se deberían fijar incrementos de por lo menos $300 en el galón del diésel, de tal forma que más o menos en un periodo de entre año y medio se podría estabilizar la situación fiscal sin colapsar el fondo de reservas.

Impacto tributario en el sector

Uno de los principales cambios contemplados en el proyecto es el incremento del IVA aplicado al ingreso al productor de la gasolina, pasando de exento a taxable. Las estaciones de servicio pasarían a ser responsables del IVA en la comercialización de gasolina corriente. A juicio de Jiménez, este último aspecto representa una transformación importante para un sector integrado principalmente por pequeños y medianos empresarios.

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Estamos hablando de una actividad económica en la que el 86 % de los propietarios de estaciones de servicio tiene un solo establecimiento. Incorporarlos como responsables del IVA implica nuevas obligaciones administrativas, tributarias y operativas, además de mayores necesidades de capital de trabajo. Esto afectaría a dueños, trabajadores y comunidades que dependen de esta actividad.

El vocero gremial subrayó que esto también va a tener un impacto muy significativo elevando el costo de vida de todos los colombianos. En un comunicado, se afirmó que en este momento hay dos fuerzas afectando el FEPC. La primera y más evidente se trata de los precios de los combustibles a nivel internacional, y la segunda es la tasa de cambio.

Joaquín Gutiérrez advirtió que la falta de ajustes en el corto plazo prolongaría la presión fiscal del FEPC. Sin ajustes en el corto plazo, obviamente lo que implica es que el problema fiscal que ya tenemos en este rubro, va a continuar. El presidente de Ecopetrol afirmó que no sería una idea lógica decir que por un lado tenemos un precio que nos favorece de forma importante en el petróleo, pero lo estamos dejando pasar.

El economista señaló que si bien el precio de los combustibles a nivel internacional ha aumentado, la gestión interna del fondo no ha sido suficiente para contrarrestar los déficits acumulados. La deuda nacional al cierre de septiembre se ubicaba en $11 billones, a partir de ahí se pueden estar acumulando alrededor de $1,22 billones adicionales por la estabilización de precios.

La incertidumbre permanece mientras el gobierno evalúa los flujos de caja y las proyecciones del crudo. La comunidad empresarial y los consumidores finales esperan con ansiedad los anuncios oficiales que definirá si los precios se ajustan en diciembre o si se mantiene el estatus quo hasta el próximo año.