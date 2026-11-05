Gobierno Colombia propone EfectIVA para devolver IVA a 35 millones de personas

El proyecto de Ley de Rescate Económico incluye EfectIVA para transferir dinero a hogares de bajos ingresos, garantizando devoluciones sin factura electrónica desde 2028.

El Gobierno nacional de Colombia ha presentado una propuesta pionera dentro del proyecto de Ley de Rescate Económico, diseñada para restituir el impuesto sobre las ventas a millones de ciudadanos vulnerables. Este mecanismo, conocido como EfectIVA, permitirá que los hogares de menores ingresos reciban devoluciones monetarias sin la obligación estricta de presentar facturas electrónicas. La iniciativa busca atacar la desigualdad fiscal directa y mejorar el poder adquisitivo de las familias más necesitadas del país, garantizando que el sistema impositivo no sea un peso insostenible para la base de la pirámide social.

Mecanismo de devolución sin factura electrónica

La principal innovación de EfectIVA radica en su capacidad para distribuir recursos a través de transferencias monetarias administradas exclusivamente por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Esta estructura elimina la barrera burocrática de la factura electrónica, reconociendo que una gran parte de la población informal o de bajos recursos no genera o conserva este documento fiscal. Juan Sebastián Betancurt, el viceministro encargado de explicar la normativa, afirmó claramente que el diseño contempla que los colombianos de más bajos recursos reciban dinero a través del DPS, independientemente de si cuentan con soportes electrónicos de sus compras diarias. Este enfoque asegura que el beneficio llegue efectivamente a quien más lo necesita, sin exigir condiciones administrativas difíciles de cumplir.

Also read Gobierno de Abelardo De La Espriella busca consenso para rescate fiscal en Colombia

Criterios de focalización y porcentajes de beneficio

La estructura de la devolución se divide en cuatro niveles porcentuales definidos estrictamente según la situación socioeconómica de cada hogar, clasificando a la población en categorías de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica. El primer nivel otorga el 100% del IVA pagado a los 19 millones de colombianos que cumplen con las condiciones más estrictas para recibir la devolución total. Un segundo grupo, compuesto por 16,3 millones de personas con mejores ingresos relativos, accedería a devoluciones parciales que pueden variar entre el 50%, el 40% y el 30% del impuesto original, dependiendo de su clasificación específica. Para aquellos en situación de pobreza extrema que no hayan registrado compras en los sistemas de información oficiales, el proyecto establece un monto mínimo de devolución, cuyo valor exacto será precisado durante la fase de reglamentación posterior a la aprobación legislativa.

Impacto financiero y proyecciones del Ministerio de Hacienda

Los cálculos del Ministerio de Hacienda revelan un impacto económico significativo para los hogares participantes, transformando la carga actual del impuesto en una red de apoyo financiero mensual. Actualmente, los hogares de menores ingresos pagan cerca de $138.000 mensuales por concepto de IVA, una cifra que representa una porción considerable de sus ingresos limitados. Con la implementación de EfectIVA, el Gobierno proyecta una devolución promedio de $213.000 mensuales por hogar, superando así el monto pagado y generando un excedente neto. En los casos más favorables, dependiendo de las condiciones particulares de cada beneficiario y del porcentaje de devolución asignado, el monto podría llegar hasta los $288.000. Esta diferencia positiva busca no solo equilibrar la balanza, sino inyectar liquidez directa en las economías domésticas más frágiles, estimulando el consumo básico y la estabilidad financiera familiar.

Advertisement

Logística de pagos y cronograma de implementación

La ejecución operativa de EfectIVA está diseñada para priorizar la rapidez y la accesibilidad en la entrega de los recursos financieros a toda la población objetivo. Los fondos se entregarían directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios con una periodicidad máxima de 15 días, asegurando un flujo de caja constante y predecible para los hogares. Para las personas que no dispongan de una cuenta bancaria tradicional, se habilitarán alternativas inclusivas como giros postales, giros en efectivo y otras modalidades para quienes no tengan acceso a canales de pago electrónicos. Adicionalmente, cada ciudadano podrá consultar en cualquier momento el valor acumulado por concepto de devolución del IVA, garantizando transparencia total en su proceso de reembolso. La fecha prevista para la entrada en funcionamiento plena del sistema es el 1 de enero de 2028, aunque el proyecto contempla realizar un primer giro anticipado en diciembre de 2027 para aliviar la carga fiscal en el corto plazo.

Dependencia legislativa y proceso de aprobación

La materialización de este beneficio masivo depende críticamente del trámite parlamentario y de la aprobación formal del proyecto de Ley de Rescate Económico por parte del Congreso de la República. Una vez superada esta etapa legislativa, el Gobierno nacional deberá expedir la reglamentación técnica que establezca los requisitos de acceso precisos, los algoritmos de focalización y las condiciones operativas de entrega del dinero. Sin este marco regulatorio específico, el Departamento para la Prosperidad Social no podrá ejecutar la selección de los 35 millones de colombianos beneficiarios. Este proceso legal garantiza que el mecanismo se aplique con equidad y justicia, asegurando que los recursos públicos lleguen exclusivamente a los estratos socioeconómicos más bajos, cumpliendo así con el objetivo central del rescate económico nacional.