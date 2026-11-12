Gobierno colombiano amplía ponentes ley rescate fiscal Congreso

El Ejecutivo modificó la estrategia legislativa al incluir múltiples partidos en los ponentes de la ley de rescate fiscal, buscando consenso para el aumento del IVA y la corrección del déficit.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella dio un paso atrás en su política inicial para la redacción legislativa al decidir ampliar la participación de diversos grupos políticos en la discusión del proyecto de ley de rescate fiscal dentro del Congreso de la República. Esta decisión estratégica se implementó tras una serie de consultas mantenidas con líderes parlamentarios que expresaron su disconformidad con el modelo de designación exclusiva que había propuesto la administración.

Cambio estratégico en la ponencia legislativa

La modificación de la estrategia inicial del Ejecutivo busca asegurar que la propuesta económica cuente con un amplio respaldo político y técnico al permitir que distintas bancadas intervengan directamente en la elaboración de los ponentes. Inicialmente, la intención del Ejecutivo era designar únicamente a David Barguil, del Partido Conservador, como ponente en la Comisión Tercera del Senado y a otro representante cercano al oficialismo en la Cámara, pero las críticas de la oposición y las diferencias internas llevaron a una revisión de este enfoque.

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La decisión se tomó después de una reunión entre el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y representantes de distintas bancadas, en medio de las críticas que había despertado la iniciativa, incluso entre sectores políticos que han acompañado al Ejecutivo. De acuerdo con información de Blu Radio, el encuentro permitió avanzar en un acuerdo para incluir a más congresistas en la elaboración de la ponencia, con el propósito de destrabar el debate de una propuesta que el Gobierno considera necesaria para enfrentar el déficit fiscal y el deterioro de las finanzas públicas.

Debate sobre el impacto del IVA y la economía

Uno de los asuntos que genera mayores diferencias es el posible aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), debido a sus eventuales efectos sobre los consumidores, el presupuesto de los hogares y la actividad económica. La ampliación del grupo de ponentes busca que distintas fuerzas políticas tengan participación en el estudio de la iniciativa y puedan presentar observaciones y alternativas antes de que avance su discusión en las comisiones económicas.

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En la reunión también participaron congresistas del Centro Democrático y otros sectores del oficialismo, en un momento en el que el Gobierno intenta construir consensos para conseguir respaldo legislativo a su propuesta de ajuste fiscal. Tras conocerse la decisión, el senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, celebró la apertura del Ejecutivo y destacó la importancia de garantizar una discusión con mayor pluralidad.

Pluralidad y plazos legislativos concretos

Esta decisión permitirá una mayor pluralidad en el debate y garantiza que distintas posiciones puedan ser escuchadas, según declaró el senador Hernán Cadavid al analizar los alcances del nuevo acuerdo político. Mañana, especificamente el jueves 12 de noviembre, en la reunión de bancada, se estudiarán las propuestas y las alternativas que no afecten a la clase media, marcando un hito en la agenda legislativa del periodo.

Mientras el Gobierno busca acuerdos políticos para impulsar el proyecto, existe una discusión sobre cuál debe ser el camino legislativo de la iniciativa. La duda está en determinar si la ley de rescate fiscal debe estudiarse en las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes o si su trámite debe concentrarse exclusivamente en las comisiones terceras, teniendo en cuenta que contempla modificaciones en materia tributaria.

Réplica técnica y recomendaciones de la Unidad Legislativa

Frente a esta controversia, la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la República emitió un concepto el 10 de noviembre de 2026, a solicitud del presidente de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, Alexander Harley Bermúdez Lasso. El documento, elaborado por Diana Patricia Vanegas López, coordinadora de la Unidad de Asistencia Técnica Legislativa, recomienda que el proyecto sea repartido a las comisiones económicas terceras y cuartas de Senado y Cámara para su primer debate.

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La recomendación se fundamenta en que la iniciativa no contempla únicamente modificaciones tributarias, sino que contiene disposiciones relacionadas con la reserva de ley orgánica del Presupuesto General de la Nación. Por esa razón, el concepto considera que la competencia debe definirse teniendo en cuenta la materia predominante del proyecto y los posibles riesgos constitucionales de asignar su discusión a una sola comisión.

El análisis plantea dos criterios para resolver los posibles conflictos de competencia. El primero establece que la especialidad de una comisión debe determinarse por la naturaleza de los asuntos que aborda y no por la cantidad de disposiciones relacionadas con una materia. El segundo señala que, cuando exista una duda razonable sobre el tema predominante, debe preferirse la alternativa que represente menores riesgos frente a la Constitución.

Con base en esos argumentos, la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa invocó el artículo 346 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 3 de 1992, disposiciones que sustentan la competencia de las comisiones económicas terceras y cuartas para conocer asuntos de esta naturaleza. Aunque el concepto recomienda que el proyecto sea distribuido entre las comisiones económicas terceras y cuartas, establece una precisión sobre el tratamiento de los artículos relacionados con los impuestos.