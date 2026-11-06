Gobierno colombiano anuncia paquete de medidas para el café

El Ministerio de Agricultura reveló un paquete de medidas para el café que incluye créditos respaldados en un 80%, subsidios climáticos y renovación de cafetales en la 90. Cumbre de Asoexport.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, presentó un paquete integral de medidas económicas durante la 90.ª Cumbre Cafetera de Asoexport. Este anuncio busca mejorar significativamente el acceso al crédito y proteger a los productores cafeteros ante los riesgos climáticos y la crisis fiscal. El paquete incluye líneas de financiamiento respaldadas por el Estado y subsidios para la renovación de cultivos.

Líneas de crédito bursátiles y respaldo estatal

La medida central implica la creación de una línea de crédito denominada integración bursátil. Su aprobación oficial está prevista para el 30 de noviembre mediante la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Este mecanismo permitirá a los compradores de café anticipar recursos a los productores con un respaldo gubernamental.

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El Fondo Agropecuario de Garantías cubrirá hasta el 80% de los anticipos otorgados por la venta de la cosecha. Indalecio Dangond explicó que este sistema reduce el riesgo de cartera para los compradores y facilita el acceso a financiación. El objetivo es agilizar la bancarización y disminuir los costos de los préstamos para el sector.

El ministro señaló que muchos caficultores no pueden acceder a préstamos debido a reportes negativos en centrales de riesgo. Estas negatividades a menudo están relacionadas con obligaciones ajenas a su actividad productiva. La garantía del 80% busca eliminar estas barreras independientemente del tamaño del productor.

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Subsidios climáticos y participación territorial

La protección frente a eventos climáticos se reforzará con una subvención gubernamental de hasta el 60% del costo. Este subsidio aplica exclusivamente para pólizas colectivas contra riesgos climáticos, excluyendo las pólizas individuales. La estrategia busca ampliar la cobertura y reducir la exposición económica de los caficultores.

Las administraciones departamentales y municipales pueden aportar recursos adicionales para elevar el subsidio estatal. El ministro invitó a estos entes territoriales a contribuir con aportes complementarios del 5% o 10%. Esta participación local permitirá aumentar la efectividad de los seguros contra fenómenos como El Niño.

Renovación de cafetales y alivio de deudas

Los pequeños productores cafeteros recibirán un incentivo financiero del 30% para la renovación de sus cultivos. Esta subvención se gestionará a través del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). La fórmula implica que si el productor invierte 100 pesos, el Gobierno aporta 30 pesos adicionales para la renovación.

Ante las condiciones adversas del clima, el Gobierno solicitará a las entidades financieras medidas de alivio temporal. Estas acciones incluirán la congelación de obligaciones y la ampliación de los plazos de pago. El propósito es evitar que el impacto climático deteriore la caja de los productores.

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El ministro afirmó que es inaceptable que los productores asuman solos las consecuencias financieras de eventos climáticos. Las medidas buscan proteger tanto las fincas como la estabilidad de las entidades crediticias. Se garantizará que los créditos cuenten con respaldos del 80% sin distinción de escala productiva.