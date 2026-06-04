Gobierno colombiano declara reserva permanente para proteger la Sierra Nevada de Santa Marta

La medida busca preservar la integridad ecológica, hídrica, climática y cultural de la Sierra Nevada, y excluye de futuras concesiones mineras y petroleras a más de 1,5 millones de hectáreas consideradas fundamentales para la regulación hídrica y climática del Caribe.

El gobierno colombiano ha declarado una 'reserva permanente' para proteger la Sierra Nevada de Santa Marta de nuevas explotaciones mineras y petroleras. La medida impide la entrega de nuevos títulos mineros y contratos petroleros, y excluye de futuras concesiones mineras y petroleras a más de 1,5 millones de hectáreas consideradas fundamentales para la regulación hídrica y climática del Caribe.

La Sierra Nevada de Santa Marta, considerada el macizo montañoso litoral más alto del mundo y uno de los ecosistemas más estratégicos de Colombia, quedó protegida de manera permanente frente a nuevas actividades de minería e hidrocarburos. La decisión, anunciada oficialmente el 2 de junio y entregada públicamente el 3 de junio de 2026 en Bonda, Magdalena, establece una de las medidas de conservación más amplias adoptadas recientemente en el país y responde a una solicitud presentada por los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, agrupados en el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta - Gonawindua.

Con la declaratoria, el territorio queda cerrado a nuevas concesiones mineras y a nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, una medida que busca preservar la integridad ecológica, hídrica, climática y cultural de la Sierra Nevada. La resolución convierte en permanente una reserva temporal que había sido establecida meses atrás mediante la Resolución 280 de 2026.

Esa medida provisional buscó evitar que se consolidaran nuevas presiones sobre el territorio mientras avanzaban los estudios técnicos necesarios para justificar una protección definitiva. El principal efecto de la declaratoria es la exclusión de los recursos naturales renovables ubicados dentro del área reservada de cualquier nueva concesión o autorización relacionada con actividades extractivas.

En consecuencia, se prohíbe el otorgamiento de nuevos títulos mineros, contratos especiales de exploración y explotación de minerales, así como cualquier otro instrumento contractual destinado a la extracción minera. De igual forma, la norma impide la celebración de nuevos contratos o convenios para la exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, incluidos los contratos de evaluación técnica. También bloquea la expedición de nuevas autorizaciones, permisos o licencias ambientales destinadas a actividades mineras o petroleras.

Según el documento técnico que sirvió de soporte a la declaratoria, en el área había 91 títulos mineros vigentes al momento de la decisión. De ellos, 59 correspondían a mediana minería, tres a gran minería y 27 a pequeña minería.

Además, existían 76 solicitudes adicionales de títulos mineros, entre las cuales 26 pertenecían a proyectos de mediana minería y 10 a gran minería. En materia de hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó cinco contratos de exploración activos dentro del área de influencia de la reserva.

Sin embargo, la declaratoria no implica la paralización de todas las actividades económicas dentro de la Sierra Nevada. La resolución establece de manera expresa que la agricultura, la ganadería, las actividades pecuarias, la pesca, el turismo, el ecoturismo, el turismo comunitario y cultural, el comercio y la prestación de servicios podrán continuar desarrollándose conforme a la normativa ambiental vigente.

Tampoco se verán afectadas obras relacionadas con infraestructura vial, construcción y mejoramiento de vivienda, infraestructura educativa, centros de salud, puentes, sistemas de transporte, alcantarillado, saneamiento básico y servicios públicos domiciliarios. La norma también aclara que la declaratoria no modifica la propiedad privada de los predios ni limita los procesos de formalización de tierras, adjudicación de predios o constitución de zonas de reserva campesina.

Asimismo, mantiene intactas las competencias de las autoridades ambientales regionales y no sustituye la autoridad de los pueblos indígenas sobre sus territorios. En cuanto a los proyectos extractivos ya existentes, el Gobierno determinó que aquellos que cuenten con títulos mineros, instrumentos técnicos aprobados y licencias ambientales vigentes podrán continuar hasta la finalización de sus operaciones, aunque sin posibilidad de prórroga.

La misma condición aplica para los proyectos de hidrocarburos que actualmente se encuentren en producción o que estén desarrollando programas obligatorios de exploració





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