Gobierno Colombiano Destina Mil Millones Mensuales para Seguridad de Candidatos Presidenciales

El Ministro del Interior, Armando Benedetti, detalló el considerable gasto público destinado a la protección de aspirantes a la presidencia y vicepresidencia en Colombia, subrayando el compromiso del gobierno con un proceso electoral seguro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha puesto sobre la mesa una cifra que evidencia el esfuerzo logístico y financiero del gobierno colombiano para garantizar la seguridad durante el actual proceso electoral : aproximadamente mil millones de pesos mensuales se invierten para proporcionar protección a los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales.

Esta revelación se produjo durante una importante reunión enfocada en la seguridad y protección de los aspirantes al máximo cargo del país y a la vicepresidencia, un encuentro que buscó reafirmar el compromiso de la administración actual con un ambiente de tranquilidad para la contienda política. Benedetti recalcó enfáticamente el compromiso del presidente Gustavo Petro con la seguridad de cada uno de los aspirantes, asegurando que el objetivo principal es permitirles desarrollar sus actividades proselitistas sin ninguna clase de impedimento o temor. Según el ministro, el trabajo conjunto de la Comisión de Seguimiento Electoral (CORMPE) ha sido fundamental para implementar estas medidas. A la fecha, se ha desplegado una considerable fuerza de seguridad, incluyendo la asignación de 107 integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), 160 efectivos de la Policía Nacional, 29 vehículos convencionales y 39 vehículos blindados, además de 29 chalecos de protección, entre otros elementos disuasivos y protectores. Estos recursos no solo buscan resguardar la integridad física de los candidatos, sino también garantizar la libre expresión de sus propuestas y el contacto directo con la ciudadanía, pilares fundamentales de cualquier democracia. Para contextualizar la magnitud de este despliegue, el ministro detalló que cada desplazamiento de los candidatos presidenciales o vicepresidenciales está acompañado por un mínimo de 40 efectivos de la Policía. Este contingente incluye unidades motorizadas, que facilitan el desplazamiento rápido y eficiente en entornos urbanos, y personal de apoyo especializado, preparado para responder ante cualquier eventualidad. La seguridad en los eventos de campaña, las caravanas y los desplazamientos cotidianos de los aspirantes es una prioridad absoluta para el gobierno, que busca evitar cualquier tipo de intimidación o altercado que pueda empañar la transparencia del proceso. El ministro Benedetti insistió en que el Gobierno nacional mantiene su firme propósito de seguir fortaleciendo estas medidas de seguridad, con el objetivo primordial de asegurar el normal desarrollo del proceso electoral y ofrecer al país unas elecciones que se caractericen por ser tranquilas y seguras, culminando en la jornada definitiva del próximo 31 de mayo. La inversión en seguridad no es un gasto, sino una garantía indispensable para la consolidación de la democracia colombiana, permitiendo que la voluntad popular se exprese libremente y que los resultados sean legítimos y aceptados por toda la sociedad. La foto que acompaña esta noticia, mostrando a destacados candidatos como Paloma Valencia, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, evoca la diversidad de perfiles que participan en esta contienda y la necesidad de un marco de seguridad equitativo para todos. Esta inversión estatal busca ser un reflejo del compromiso del Estado con la protección de quienes aspiran a liderar el país y con el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes, en un ambiente de paz y orden





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